النصر لـ حمد الله مع الاتحاد

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 21:27

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي اتحاد جدة بهدف حمد الله أمام النصر

قاد عبد الرزاق حمد الله اتحاد جدة للفوز على النصر فريقه السابق في قمة الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بنتيجة 3-0.

فسخ النصر السعودي تعاقد عبد الرزاق حمد الله في نوفمبر 2021 وفي أول ظهوره له ضد فريقه السابق سجل هدفا وصنع آخر وتحصل على ركلة جزاء، قائدا اتحاد جدة للفوز بثلاثية دون رد.

رحل المغربي لسبب قانوني عن النصر بحسب بيان النادي بعدما حقق الألقاب مع العالمي، واليوم يسجل في شباكهم ومحققا النصر له ولفريقه.

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هدف حمد الله اليوم هو الرابع له في 4 مباريات مع الاتحاد في الدوري السعودي منذ انضمامه في الميركاتو الشتوي.

انتصار ثمين عزز به النمور صدارتهم لترتيب الدوري برصيد 47 نقطة من 19 مباراة بفارق 7 نقاط عن الشباب الذي خاض 20 مباراة.

ولم يعرف النصر طعم الفوز على الاتحاد منذ ديسمبر 2018 في الدوري السعودي، فمنذ ذلك الحين التقى الفريقان في 7 مباريات فاز النمور في 4 مباريات وتعادلا في 3.

ويتواصل غياب أحمد حجازي عن النمور بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية أمام المغرب.

وتوقف رصيد النصر عند 38 نقطة في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن الاتحاد.

وتقدم البرازيلي رومارينو مبكرا للاتحاد في الدقيقة 6 من ركلة جزاء ليرفع رصيده إلى 13 هدفا في المركز الثاني بترتيب هدافي المسابقة.

وكاد جوناثان رودريجيز أن يسجل هدف التعادل بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار قائم مارسيلو جروهي.

وأضاف عبدالعزيز البيشي الهدف الثاني بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30 بعد تمريرة من المغربي.

وبعد مرور 13 دقيقة من بداية الشوط الثاني، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه أندرسون تاليسكا بعد تدخل على برونو هنريكي بالمرفق دون كرة.

وعزز حمد الله النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 68 من متابعة لرأسية من داخل منطقة الجزاء.

هدف هو السابع للدولي المغربي في الدوري الموسم الجاري.

واحتفل حمد لله على طريقة خابي ليم عقب هدفه الرابع بقميص النمور حتى الآن، ومن ثم تنتهي المباراة بفوز النمور على العالمي.

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