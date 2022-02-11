النصر لـ حمد الله مع الاتحاد

قاد عبد الرزاق حمد الله اتحاد جدة للفوز على النصر فريقه السابق في قمة الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بنتيجة 3-0.

فسخ النصر السعودي تعاقد عبد الرزاق حمد الله في نوفمبر 2021 وفي أول ظهوره له ضد فريقه السابق سجل هدفا وصنع آخر وتحصل على ركلة جزاء، قائدا اتحاد جدة للفوز بثلاثية دون رد.

رحل المغربي لسبب قانوني عن النصر بحسب بيان النادي بعدما حقق الألقاب مع العالمي، واليوم يسجل في شباكهم ومحققا النصر له ولفريقه.

هدف حمد الله اليوم هو الرابع له في 4 مباريات مع الاتحاد في الدوري السعودي منذ انضمامه في الميركاتو الشتوي.

انتصار ثمين عزز به النمور صدارتهم لترتيب الدوري برصيد 47 نقطة من 19 مباراة بفارق 7 نقاط عن الشباب الذي خاض 20 مباراة.

ولم يعرف النصر طعم الفوز على الاتحاد منذ ديسمبر 2018 في الدوري السعودي، فمنذ ذلك الحين التقى الفريقان في 7 مباريات فاز النمور في 4 مباريات وتعادلا في 3.

ويتواصل غياب أحمد حجازي عن النمور بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية أمام المغرب.

وتوقف رصيد النصر عند 38 نقطة في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن الاتحاد.

وتقدم البرازيلي رومارينو مبكرا للاتحاد في الدقيقة 6 من ركلة جزاء ليرفع رصيده إلى 13 هدفا في المركز الثاني بترتيب هدافي المسابقة.

هدددددف!⚽️ د6' الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق رومارينهو الاتحاد 1 × 0 النصر#الاتحاد_النصر#قنوات_SSC pic.twitter.com/e67f11mXBl — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2022

وكاد جوناثان رودريجيز أن يسجل هدف التعادل بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار قائم مارسيلو جروهي.

وأضاف عبدالعزيز البيشي الهدف الثاني بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30 بعد تمريرة من المغربي.

هدددددف!⚽️ د31' بتسديدة رائعة عبدالعزيز البيشي يضيف هدف #الاتحاد الثاني الاتحاد 2 × 0 النصر#الاتحاد_النصر#قنوات_SSC pic.twitter.com/Ma8WVBsawB — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2022

وبعد مرور 13 دقيقة من بداية الشوط الثاني، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه أندرسون تاليسكا بعد تدخل على برونو هنريكي بالمرفق دون كرة.

وعزز حمد الله النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 68 من متابعة لرأسية من داخل منطقة الجزاء.

هدف هو السابع للدولي المغربي في الدوري الموسم الجاري.

هدددددف!⚽️ د68' الهدف الثالث لـ الاتحاد عن طريق حمدلله الاتحاد 3 × 0 النصر#الاتحاد_النصر#قنوات_SSC pic.twitter.com/3C9tgwXe44 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2022

واحتفل حمد لله على طريقة خابي ليم عقب هدفه الرابع بقميص النمور حتى الآن، ومن ثم تنتهي المباراة بفوز النمور على العالمي.