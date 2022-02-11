براون يتابع دورى الناشئين.. وفحص طبي لـ الشامي قبل لقاء بيراميدز

قرر الأرجنتيني خوان براون المدير الفني لـ الإسماعيلي متابعة مباريات فرق قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة ضمن منافسات دوري الجمهورية.

يأتي ذلك من أجل التعرف علي امكانيات جميع اللاعبين خلال المباريات الرسمية تمهيدا للاستعانة بأفضل العناصر من بينهم للتدريب مع الفريق الأول في الوقت الحالي.

وستكون البداية من مباراة الشباب أمام غزل المحلة والمقرر إقامته غدا السبت بالإسماعيلية.

ويستهدف براون وجهازه المعاون الاطمئنان على الوجوه الصاعدة خلال الآونة الأخيرة وعلى رأسهم عبد الله جمال حارس المرمي وعبد الله محمد وحسن صابر وآياد العسقلاني وأحمد أيمن وعبد الله حسني بجانب الوافدين الجدد مروان حمدي وأبو بكر حمزة الجمل.

وفي سياق آخر، يخضع محمد الشامي صانع ألعاب الإسماعيلي، لاختبار طبي غدا السبت قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة البنك الأهلي ضمن جولات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وغاب الشامي خلال هذه الفترة عن مباراتي المقاولون العرب والجونة في كأس الرابطة بجانب لقاء فيوتشر في الدوري العام.

ومنح خوان براون لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد التعادل مع فيوتشر بدون أهداف مساء أمس الخميس علي ملعبه بالإسماعيلية.

ويستعد الدراويش لمواجهة بيراميدز في إطار منافسات الدوري العام.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 3 نقاط من 8 مباريات.