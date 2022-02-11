تسمية ملعب باسم ساديو ماني في مسقط رأسه بـ السنغال

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 18:55

كتب : FilGoal

ساديو ماني يحتفل بالفوز بأمم إفريقيا

كشف عبد الله ديوب عمدة مدينة سيدهيو السنغالية مسقط رأس ساديو ماني تسمية ملعب باسم اللاعب عقب قيادته لمنتخب بلاده للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2021.

وحظيت السنغال بأول تتويج قاري لها عقب الفوز على مصر بركلات الترجيح، إذ سدد ماني الركلة الأخيرة ليتوج أسود التيرانجا باللقب.

وقال ديوب في تصريحات نقلها موقع "Daily Mail": "لقد كرم ساديو ماني كل السنغال ومنطقة سيدهيو ومنطقة كازامانس بأكملها".

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وأوضح "لقد قررت تسمية ملعب سيدهيو باسمه".

وأتم "هذه هدية يستحقها ساديو ماني حقا".

وبحسب التقارير فأن الملعب لا زال قيد الإنشاء وسيتم افتتاحه العام المقبل.

وساهم ماني في فوز السنغال باللقب بعد سجل 3 أهداف وصنع 2.

ساديو ماني كأس أمم إفريقيا 2021 السنغال
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