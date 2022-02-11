مونديال أندية السلة – بانتظار الزمالك.. فلامينجو إلى النهائي

تأهل نادي فلامينجو البرازيلي إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة السلة بعد الفوز على ليك لاند ماجيك الأمريكي.

وفاز فلامينجو على ليك لاند ماجيك بنتيجة 94-71 في مباراة نصف النهائي التي جمعت بينهما على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

فلامينجو سينتظر الفائز بين الزمالك، وسان بابلو بورجوس الإسباني لمواجهة أحدهما في النهائي يوم الأحد المقبل.

وتسيد فلامينجو اللقاء منذ البداية وحتى النهاية. الفريق البرازيلي أنهى الفترة الأولى بفارق 8 نقاط، وبنتيجة 27-19.

وفي الفترة الثانية، زاد الفارق إلى 16 نقطة، مع تقدم فلامينجو بنتيجة 51-35 بنهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

التفوق البرازيلي تواصل في الشوط الثاني من اللقاء، إذ أنهى فلامينجو الفترة الثالثة متقدما بفارق 16 نقطة كذلك، وبنتيجة 70-54.

وفي الفترة الرابعة، وصل الفارق إلى 23 نقطة، وانتصر فلامينجو على ليك لاند ماجيك بنتيجة 94-71.

الزمالك سيلاقي بورجوس الإسباني بعد قليل في نصف النهائي الآخر للبطولة، على أن يلعب الفائز بينهما مع فلامينجو في النهائي يوم الأحد المقبل، على أن يلعب ليك لاند ماجيك مع الخاسر في نفس اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع.