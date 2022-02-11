ثيو هيرنانديز يجدد مع ميلان حتى 2026

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 18:37

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي تجديد تعاقد الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز حتى 2026.

وانضم ثيو إلى ميلان قادما من ريال مدريد في صيف 2019 مقابل 20 مليون يورو.

ومن ثم أصبح الدولي الفرنسي أحد أهم لاعبي منظومة الفريق، فخاض 108 مباراة سجل خلالها 19 هدفا وصنع 18.

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اللاعب البالغ 24 عاما شارك الموسم الجاري في 27 مباراة سجل 4 وصنع 8 في جميع المسابقات.

وارتدى ثيو شارة قيادة ميلان في 4 مباريات الموسم الجاري.

وبفضل تألقه بقميص ميلان حظى الظهير البالغ 24 عاما بفرصة ارتداء قميص فرنسا في 4 مباريات سجل خلالها هدفا وساهم في فوز الديوك بلقب دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن إنتر المتصدر.

وسيلتقي ميلان مع إنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا.

ثيو هيرنانديز ميلان الدوري الإيطالي
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