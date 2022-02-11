شتوتجارت يعلن إصابة عمر مرموش بـ كورونا

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 17:36

كتب : FilGoal

عمر مرموش - شتوتجارت

أعلن نادي شتوتجارت الألماني، إصابة عمر مرموش مهاجم منتخب مصر بفيروس كورونا.

وأصدر شتوتجارت بيانا، أعلن فيه إيجابية مسحة عمر مرموش لفيروس كورونا.

وحسب بيان النادي الألماني، فإن عمر مرموش خضع إلى مسحة طبية فور عودته من مصر، وجاءت سلبية، قبل أن يخضع لمسحة جديدة ظهرت إيجابية.

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عمر مرموش شارك رفقة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وحصل منتخب مصر على المركز الثاني في البطولة بعد خسارة النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح. بطولة شارك مرموش في جميع مبارياتها كأساسي.

مرموش يملك 9 مباريات دولية رفقة منتخب مصر. سجل فيهم هدفا واحدا.

صاحب الـ23 عاما يقضي الموسم الجاري معارا من فولفسبورج إلى شتوتجارت.

وشارك مرموش هذا الموسم في 12 مباراة بالدوري الألماني. سجل فيهم هدفين، وصنع ثلاثة آخرين.

الدوري الألماني عمر مرموش شتوتجارت
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