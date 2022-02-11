شتوتجارت يعلن إصابة عمر مرموش بـ كورونا

أعلن نادي شتوتجارت الألماني، إصابة عمر مرموش مهاجم منتخب مصر بفيروس كورونا.

وأصدر شتوتجارت بيانا، أعلن فيه إيجابية مسحة عمر مرموش لفيروس كورونا.

وحسب بيان النادي الألماني، فإن عمر مرموش خضع إلى مسحة طبية فور عودته من مصر، وجاءت سلبية، قبل أن يخضع لمسحة جديدة ظهرت إيجابية.

Omar #Marmoush, der nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup zunächst negativ auf das Corona-Virus getestet worden war und über einen vollständigen Impfschutz verfügt, wurde in einem nachfolgenden Test positiv getestet. Er befindet sich demzufolge in häuslicher Isolation. #VfB pic.twitter.com/aiWvWtLRai — VfB Stuttgart (@VfB) February 11, 2022

عمر مرموش شارك رفقة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وحصل منتخب مصر على المركز الثاني في البطولة بعد خسارة النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح. بطولة شارك مرموش في جميع مبارياتها كأساسي.

مرموش يملك 9 مباريات دولية رفقة منتخب مصر. سجل فيهم هدفا واحدا.

صاحب الـ23 عاما يقضي الموسم الجاري معارا من فولفسبورج إلى شتوتجارت.

وشارك مرموش هذا الموسم في 12 مباراة بالدوري الألماني. سجل فيهم هدفين، وصنع ثلاثة آخرين.