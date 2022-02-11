كأس العالم للأندية - فيفا يسمح بالسعة الكاملة في ملعب لقاء الأهلي والهلال

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 16:32

كتب : حسام نور الدين

بالميراس - الأهلي

قررت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية 2021 فتح باب حجز التذاكر من جديد اليوم الجمعة لمباراة الأهلي والهلال.

ويواجه الأهلي منافسه الهلال غدا السبت في ملعب آل نهيان في أبو ظبي في الإمارات لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة استخدام السعة الكاملة لمدرجات الملعب بدلا من نسبة 30% المستخدمة في المباريات السابقة.

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وأشار الأهلي عبر موقعه الرسمي إلى أنه على الجماهير التي ترغب في الحضور سرعة حجز التذاكر عبر موقع البطولة الرسمي.

ويتسع الملعب لـ12 ألف متفرج، وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويسعى الأهلي للظفر بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية له على التوالي.

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