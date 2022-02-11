مران الأهلي - محاضرة لـ موسيماني وتدريبات متنوعة

حرص بيتسو موسيماني مدرب الأهلي على الحديث مع لاعبي الفريق لمدة 15 دقيقة قبل انطلاق مران الجمعة.

وشدد الجنوب إفريقي للاعبيه على أهمية الفوز على الهلال السعودي يوم السبت من أجل الفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وأدى اللاعبون تدريبات متنوعة بين تمريرات عرضية وركلات ثابتة وتصويب على المرمى من بعيد.

ويلعب الأهلي ضد الهلال الساعة 3 عصرا يوم السبت.

وكان الأهلي فاز على مونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي بهدف محمد هاني.

قبل أن يخسر في نصف النهائي بهدفين دون رد أمام بالميراس البرازيلي.