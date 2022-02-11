مؤتمر مدرب الهلال: نريد حيازة الكرة أمام الأهلي

شدد ليوناردو جارديم مدرب الهلال على صعوبة مواجهة الأهلي يوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وقال البرتغالي في مؤتمر صحفي:"المباراة ستكون صعبة لكننا سنكافح من أجل تحقيق الفوز، رغم قوة الأهلي والمستوى الجيد الذي قدمه ضد مونتيري وبالميراس. هدفنا الفوز دائما مهما كانت قوة الخصم، فلا يوجد فريق سهل وآخر صعب".

وأضاف "نحترم جميع المنافسين ونريد المركز الثالث. نثق في فريقنا جدا، والكل شاهد المستوى الذي قدمناه في الشوط الثاني ضد تشيلسي، كنا جيدين للغاية. (محمد) كنو لعب بطريقة ممتازة وهو لاعب مهم بالنسبة لنا، يضغط على الخصم ويسجل ويصنع الأهداف".

وأتم "(جوستافو) كوييار كان جيدا أيضا وقدم مستوى طيبا ضد تشيلسي. الاستراتيجية التي سنتبعها أمام الأهلي هي امتلاك الكرة والسيطرة عليها واللعب بجودة عالية. ليس بمقدورنا توقع المستقبل، لا نملك عصا سحرية بل سنبذل قصارى جهدنا".

وخسر الهلال بهدف أمام تشيلسي في نصف نهائي المونديال.

ويتطلع لحصد الميدالية البرونزية حين يواجه الأهلي في الإمارات يوم السبت.