مؤتمر موسيماني: أحب الأهلي الذي امتلك مدربين أكبر مني.. ومن أنا كي لا يتم انتقادي؟

لا يشغل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي باله بمسألة تجديد تعاقده مع ناديه بقدر ما يشغل باله بمواجهة الهلال غدا في السبت في كأس العالم للأندية 2021.

ويواجه الأهلي منافسه الهلال في ملعب آل نهيان في أبو ظبي لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتحدث موسيماني قائلا: "نحن لسنا في كرة القدم بسبب العقود بل لأننا نحبها وبسبب العمل الذي نقوم به، العمل يحدد الأمور كل شيء علينا أن نركز على أداء وظيفتنا وهي الفوز وتقديم أفضل ما لدينا طوال الوقت".

وواصل "الأهلي ناد كبير ويعرف ما يفعله وأنا لست أكبر مدرب مر على الأهلي، بل امتلك الأهلي مدربين أكبر مني وأشعر بالتواضع لكوني مدربا له وأركز فقط على عملي وباقي الأشياء تأتي بعد ذلك".

وينتهي تعاقد موسيماني مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وأكمل المدرب الجنوب إفريقي "إن نظرنا للعقد فأنا أضع نفسي تحت ضغط لأنني أركز على أشياء أخرى. بكل صراحة أعمل في كرة القدم منذ 21 عامًا، ولذا لست قلقًا من الاستمرار في كرة القدم للعام رقم 22".

وعما يقوله الإعلام المصري عنه قال: "لا أعلم ماذا تقول الصحافة المصرية عني، لا أقرأ ولا أفهم اللغة العربية، لكن إن كنت مدربا ولا تريد التعرض للانتقاد فلا تأت إلى كأس العالم ولا تدرب الفرق الكبرى، هذه هي وظيفتك وهذه هي حياتك عليك أن تعرف ذلك".

وشدد موسيماني "كرة القدم لعبة العواطف والنتائج، إن فزت حتى يتم انتقادك كي أكون أمينا، الانتقاد جزء من اللعب وسيتم انتقادك، لقد رأيت بيب جوارديولا يُنتقَد، من أنا كي لا يتم انتقادي؟".

وأكمل "لأننا لسنا في النهائي الكل ينتقدنا لعدم التأهل للنهائي ويقولون ألا تظن أنه كان بإمكانك تقديم الأفضل؟ الانتقاد للمدربين هو دافع وأحيانا يكون جيدا ليجعلك تستيقظ لذا نحن نحتاج للانتقاد في كرة القدم للتحسُن، ونعيش معه".

وعن جماهير الأهلي قال: "المشجعون الحقيقيون للأهلي يشجعون الفريق ولا يدعمونني فقط، وبالنسبة للمشجعين فأهم شيء أن يفوز الأهلي ويشجعونني بعد ذلك".

وأضاف "هم دائما متواجدون من أجلنا، ويعرفون أنهم جزء من الفريق ويشجعونني لأنني جزء من الفريق ويحبونني وأنا أحبهم وأحب النادي لذا أؤمن أننا سنعود معا مجددا لثالث ورابع وخامس مرة لنحاول كتابة التاريخ".

وواصل "أعرف أنني أدرب أحد أكبر الفرق في الشرق الأوسط، لقد فاز بجائزة أكبر نادٍ في الشرق الأوسط العام الماضي، أحب النادي وسأكون هنا لفترة طويلة وأتمنى أن أكون جزءا من تاريخ مشاركة الأهلي هنا في كأس العالم".

وعن مشاركة الأهلي في مونديال الأندية ومواجهة الهلال قال: "لا نشعر بالقلق من لقاء الغد ضد الهلال الذي يملك لاعبين لعبوا من قبل في الدوري الإنجليزي".

وواصل "الهلال لعب مباراة رائعة ضد تشيلسي وأثبت أنه فريق قوي وكاد يصل للنهائي، لقد أثبت الهلال أن مستويات الأندية باتت متقاربة بما فعله ضد تشيلسي ونهدف للحصول على المركز الثالث".

وشدد موسيماني "كنا نرغب في الحصول على ميدالية مختلفة لكننا سنقاتل على البرونزية".

وأكمل "أنا سعيد بالفوز على مونتيري لقد خسرنا منه سابقا مرتين، استعدادنا لم يكن جيد بسبب بطولة العرب وكذلك إفريقيا هناك لاعبين لم يتواجدوا معنا منذ شهرين وأنا أخسر أفضل حارس في مصر".

وشدد "لا أخلق أعذار ولكن هذه الحقيقة".

وأتم موسيماني مؤتمره الصحفي قائلا: "نحن فخورون بالمشاركة السابعة للأهلي في المونديال، ونحاول الحصول على اللقب هذا هو هدف الأهلي تحقيق كأس العالم للأندية".