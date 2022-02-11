مؤتمر رامي ربيعة: على لاعب الكرة ألا ينتبه للانتقادات ووسائل التواصل

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 14:52

كتب : محمد الجزار

رامي ربيعة

شدد رامي ربيعة قائد الأهلي أن عدم التفات لاعب الكرة للانتقادات والهجوم الذي قد يتعرض له في وسائل تواصل اجتماعي هو خير وسيلة للمضي قدما في مسيرته.

وقال مدافع القلعة الحمراء في مؤتمر صحفي:"العام الماضي كنت محبطا من عدم المشاركة في كأس العالم، أنا في الأهلي منذ كنت في الثامنة من عمري. احترمت قرار المدرب وضغطت على نفسي أكثر لأحسن مستواي".

وواصل "رسالتي للناشئين أن يضغطوا على أنفسهم وألا يركزوا في المشاركة الأساسية، لاعب الكرة عليه ألا يركز مع كلام الناس وما يكتب في وسائل التواصل، لأنك ستسمع كلاما جيدا وآخر غير جيد".

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وأضاف "لو فعلت شيئا جيدا سيمدحك الناس، بعدها مباشرة لو فعلت شيئا سيئا ستسمع كلاما سلبيا. عليك بالعمل لصناعة اسم في الأهلي الذي سيحقق لك ذاتك ويعزز رصيد بطولاتك".

واستمر "خضت كأس العالم للأندية 3 مرات، الأولى كانت في 2012 وعمري 19 عاما. الحمد لله الذي كلل مجهودي بالحصول على جائزة رجل مباراة مونتيري".

وفاز الأهلي على مونتيري بهدف محمد هاني في ربع نهائي المونديال.

قبل أن يخسر في نصف النهائي ضد بالميراس البرازيلي.

ويأمل الأهلي الحفاظ على الميدالية البرونزية حين يواجه الهلال السعودي يوم السبت.

الأهلي كأس العالم للأندية رامي ربيعة
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