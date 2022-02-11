مؤتمر مدرب تشيلسي: لسنا طرفا في أزمة زياش مع المغرب.. وبالميراس قوي دفاعيا

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 14:28

كتب : محمد الجزار

حكيم زياش - تشيلسي وفياريال - السوبر الأوروبي

قال زولت لوف مساعد توماس توخيل مدرب تشيلسي إن ناديه ليس طرفا في فتور العلاقة بين حكيم زياش لاعب الفريق وبين مسؤولي منتخب المغرب.

حكيم زياش

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وأعلن زياش قبل أيام أنه لن ينضم مرة أخرى لمنتخب المغرب، ويشارك اللاعب حاليا مع تشيلسي في مونديال الأندية.

وقال لوف، الذي يقود تشيلسي في البطولة في ظل غياب توخيل المصاب بفيروس كورونا، في مؤتمر صحفي:"لسنا طرفا في أزمة زياش مع المنتخب".

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وواصل "راضون بأدائه مع الفريق، مركز ولعب جيدا في كأس الاتحاد وفي أول مباراة بكأس العالم للأندية".

وأضاف "نشعر أنه سعيد، يفكر في المنتخب أحيانا لكن هذه ليست مشكلتنا".

وكان وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب استبعد زياش من قائمة الفريق التي شاركت في كأس إفريقيا 2021.

واتهم المدرب البوسني، لاعب تشيلسي، بالتكاسل وعدم الرغبة في المشاركة بالتدريبات.

وخرج المغرب من ربع نهائي البطولة على يد مصر.

ويستعد زياش مع تشيلسي لمواجهة بالميراس يوم السبت في نهائي مونديال الأندية.

وعن مواجهة بالميراس في نهائي كأس العالم للأندية 2021 قال: "نعرف الكثير عن بالميراس وشاهدنا الكثير من مبارياته وهو أحد أكبر الأندية البرازيلية لذا نتوقع مباراة صعبة لفريق لديه أسلوب دفاعي قوي".

وواصل "بالميراس يتمتع بلياقة بدنية جيدة ولم يخسر في الـ10 مباريات الأخيرة وهو فريق جيد جدا وسنستعد جيدا لتحقيق الانتصار".

وتابع "المواجهة ستكون مختلفة عن المواجهة في الماضي ونحن المرشحين للفوز فنحن أبطال أوروبا ويجب أن نكون واثقين في أنفسنا وأعتقد أننا تخطينا حاجز التوتر والقلق الذي ظهرنا به في المباراة الأولى".

وعن توماس توخيل المدير الفني للفريق المصاب بفيروس كورونا قال: "نتمنى أن يلتحق توخيل بنا بعد إجراء الاختبار الخاص بفيروس كورونا والذي نأمل أن يكون نتيجته سلبية، وهو يريد اللحاق بالمباراة والتواجد لقيادة الفريق ونتمنى أن نحقق الانتصار ونتوج باللقب".

حكيم زياش المغرب تشيلسي
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