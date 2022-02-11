مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موقف عبد القادر من مواجهة الهلال

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 14:10

كتب : أحمد الخولي

أحمد حمدي عبد القادر - الأهلي - بالميراس

بات أحمد عبد القادر لاعب خط وسط الأهلي قادرا على اللحاق بمواجهة فريقه المقبلة ضد الهلال السعودي.

وكشف مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com "حالة أحمد عبد القادر تحسنت بشكل كبير خلال اليومين السابقين".

وأتم "عبد القادر بشكل كبير يستطيع المشاركة في مواجهة الهلال".

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وكان عبد القادر أصيب بكدمة قوية في الكتف تعرض له خلال مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية ضد بالميراس.

وشهد مران الأهلي الذي أقيم أمس الخميس مشاركة عبد القادر فيه دون التحامات تجنبا لإصابته.

وكان عبد القادر شارك في مباراتي الأهلي في البطولة كأساسي ضد مونتيري وبديل أمام بالميراس.

ويواجه الأهلي منافسه الهلال غدا السبت في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.

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