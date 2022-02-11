كريم فؤاد يكشف سر ثقته في مواجهة مونتيري.. ونعد الجماهير بالأفضل ضد الهلال

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 12:26

كتب : حسام نور الدين

كريم فؤاد ومحمد بسيوني - الأهلي ضد البنك الأهلي

كشف كريم فؤاد الظهير الأيمن للأهلي سبب ظهوره بشكل جيد في مواجهة مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية رغم مشاركته كبديل في أولى مرات تواجده بالمونديال.

كريم فؤاد

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال كريم فؤاد لموقع الأهلي الرسمي: "بالتأكيد أنا سعيد وكنت واثقا من نفسي، وسر هذه الثقة هو أنني لاعب في الأهلي، واللاعبون الكبار والجهاز الفني تحدثوا معي قبل مباراة مونتيري لذلك كنت هادئا وتركيزي في الملعب فقط".

وأكمل "قدمنا مجهودا كبيرا في أول مباراة أمام مونتيري، وفي المباراة الثانية عانى الفريق كثيرا من إجهاد بدني، ولكن نعد جماهير الأهلي الداعمة لنا بتقديم أفضل ما لدينا غدا أمام الهلال".

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ويواجه الأهلي منافسه الهلال غدا السبت لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتابع "مباراة الهلال صعبة، ولكن نعد الجماهير بأن نسعى لتقديم أفضل ما لدينا للتتويج بميدالية برونزية تليق بدعمهم الدائم لنا في كل البطولات.

وأتم "أتمنى التواجد في البطولة مرة أخرى العام المقبل لتحقيق الميدالية الذهبية أو الفضية وهذا هو طموحنا".

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