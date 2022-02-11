ماذا قدم صلاح ضد ليستر سيتي في مشاركته الأولى بعد أمم إفريقيا؟ الأكثر تسديدا بين الفريقين

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 12:04

كتب : FilGoal

هدف صلاح مع ليفربول أمام تشيلسي

انتصر ليفربول على ليستر سيتي بهدفين دون رد مساء يوم الخميس في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي لكن ذلك لم يكن العنوان الأبرز.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

إذ أن عودة محمد صلاح ومشاركته في المباراة بعد نهاية مشواره في كأس أمم إفريقيا 2021 خطفت العناوين.

وشارك صلاح في الشوط الثاني كبديل لروبرتو فيرمينو فماذا قدم خلال نصف ساعة خاضها؟

أخبار متعلقة
كلوب: العارضة تصدت لـ محمد صلاح بعد تحرك عبقري حوار - كهربا: لن أعود للزمالك.. وهذا سبب تقبيل قميصه ورجوعي لـ الأهلي ليس في يدي فينجادا يكشف لـ في الجول عن خطوة محتملة من كيروش لمواجهة أزمة ضغط المباريات قبل مواجهتي السنغال

سدد صلاح الكرة أربع مرات من بينهم ثلاث مرات على مرمى كاسبر شمايكل حارس ليستر.

ومن بين تلك التسديدات واحدة ارتطمت بالعارضة كادت تسفر عن هدف جميل للملك المصري.

ويعد صلاح هو أكثر لاعبي ليفربول تسديدا بشكل عام في المباراة وعلى المرمى بشكل خاص بين لاعبي الفريقين رغم مشاركته لـ30 دقيقة فقط كما أسلفنا.

وقدم صلاح تمريرة حاسمة وبلغت دقة تمريراته 81% من أصل 26 مرة لمس فيها الكرة.

وحاول صلاح المراوغة خمس مرات ونجح في مرتين.

ووقع صلاح في التسلل مرة وحيدة فقط.

صلاح ليفربول ليستر سيتي
نرشح لكم
كلوب: العارضة تصدت لـ محمد صلاح بعد تحرك عبقري حوار - كهربا: لن أعود للزمالك.. وهذا سبب تقبيل قميصه ورجوعي لـ الأهلي ليس في يدي فان دايك: مسرورون بعودة صلاح.. الاستقبال الممتاز من الجمهور يستحقه كلوب يفسر سبب عدم الدفع بـ محمد صلاح أساسيا أمام ليستر سيتي
أخر الأخبار
كريم فؤاد يكشف سر ثقته في مواجهة مونتيري.. ونعد الجماهير بالأفضل ضد الهلال 18 دقيقة | كأس العالم للأندية
مؤتمر كلوب: دياز أدى جيدا في غياب ماني وعودة محمد صلاح من بطولة مرهقة 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماذا قدم صلاح ضد ليستر سيتي في مشاركته الأولى بعد أمم إفريقيا؟ الأكثر تسديدا بين الفريقين 39 دقيقة | المحترفون
مغربي: لن أنسى هتاف جمهور الأهلي بعد إصابتي في لقاء مونتيري ساعة | كأس العالم للأندية
فينجادا يكشف لـ في الجول عن خطوة محتملة من كيروش لمواجهة أزمة ضغط المباريات قبل مواجهتي السنغال ساعة | منتخب مصر
كلوب: العارضة تصدت لـ محمد صلاح بعد تحرك عبقري ساعة | الدوري الإنجليزي
حوار - كهربا: لن أعود للزمالك.. وهذا سبب تقبيل قميصه ورجوعي لـ الأهلي ليس في يدي ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11-2-2022 والقنوات الناقلة.. انطلاق دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للسلة 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 3 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (2) بالميراس.. الأحمر يلعب على البرونزية