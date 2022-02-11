ماذا قدم صلاح ضد ليستر سيتي في مشاركته الأولى بعد أمم إفريقيا؟ الأكثر تسديدا بين الفريقين

انتصر ليفربول على ليستر سيتي بهدفين دون رد مساء يوم الخميس في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي لكن ذلك لم يكن العنوان الأبرز.

محمد صلاح النادي : ليفربول

إذ أن عودة محمد صلاح ومشاركته في المباراة بعد نهاية مشواره في كأس أمم إفريقيا 2021 خطفت العناوين.

وشارك صلاح في الشوط الثاني كبديل لروبرتو فيرمينو فماذا قدم خلال نصف ساعة خاضها؟

سدد صلاح الكرة أربع مرات من بينهم ثلاث مرات على مرمى كاسبر شمايكل حارس ليستر.

ومن بين تلك التسديدات واحدة ارتطمت بالعارضة كادت تسفر عن هدف جميل للملك المصري.

ويعد صلاح هو أكثر لاعبي ليفربول تسديدا بشكل عام في المباراة وعلى المرمى بشكل خاص بين لاعبي الفريقين رغم مشاركته لـ30 دقيقة فقط كما أسلفنا.

وقدم صلاح تمريرة حاسمة وبلغت دقة تمريراته 81% من أصل 26 مرة لمس فيها الكرة.

وحاول صلاح المراوغة خمس مرات ونجح في مرتين.

ووقع صلاح في التسلل مرة وحيدة فقط.