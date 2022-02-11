مغربي: لن أنسى هتاف جمهور الأهلي بعد إصابتي في لقاء مونتيري

أبدى محمد مغربي لاعب الأهلي سعادته بالمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية 2021 الجارية حاليا في الإمارات.

وشارك مغربي في الدور ربع النهائي أمام مونتيري بطل أمريكا الشمالية حين انتصر الأهلي بهدف محمد هاني.

لكن الإصابة حرمته الظهور في نصف النهائي ضد بالميراس الذي فاز على الأهلي بهدفين دون رد يوم الثلاثاء.

وقال مغربي للمركز الإعلامي للأهلي:"لن أنسى أول مونديال في حياتي، وكذلك هتاف الجمهور حين غادرت الملعب مصابا أمام مونتيري".

وأضاف "كلها صور ستظل في ذهني لتقديم أفضل ما لدي من أجل الجمهور".

واستمر "اللاعبون مركزون لتعويض الخسارة أمام بالميراس، يريدون اختتام البطولة بأفضل شكل ممكن وحصد الميدالية البرونزية".

وأتم "أشكر الجهاز الفني واللاعبين على دعمهم لي طوال الفترة الماضية، هذا ساعدني على الانسجام سريعا. ما قدمه محمد عبد المنعم في كأس إفريقيا يعد حافزا للناشئين في الأهلي ليحصلوا على فرصة للظهور".

ويلعب الأهلي ضد الهلال السعودي بطل آسيا يوم السبت في مباراة الميدالية البرونزية.

بينما بالميراس يتحدى تشيلسي على لقب البطولة.