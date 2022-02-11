فينجادا يكشف لـ في الجول عن خطوة محتملة من كيروش لمواجهة أزمة ضغط المباريات قبل مواجهتي السنغال

يواجه منتخب مصر أزمة في ظل ازدحام جدول المباريات قبل حلول موعد التوقف الدولي المقبل لمواجهة السنغال في المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

فكيف سيواجه منتخب مصر تلك الأزمة؟ نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة كشف لـFilGoal.com عن خطوة محتملة من مدرب الفراعنة كارلوس كيروش.

وقال فينجادا: "كما تعرفون فمباراتي السنغال في غاية الأهمية جدا ويجب أن نكون مثاليين خلالهما".

واستدرك "لكنه ليس ممكنا أن ينضم كل اللاعبين قبل المباريات بوقت كاف فالأهلي والزمالك وبيراميدز كلهم يخوضون مباريات إفريقية، كما أن المحترفين لن يستطيعون الانضمام سوى يوم 21 من شهر مارس".

وأكمل فينجادا "يرغب كيروش في إقامة معسكر للاعبين الآخرين لإعطاء فرصة لأكبر فرصة لهم وزيادة الخيارات أمامه قبل مباراتي السنغال".

وأوضح "المعسكر الأخير للمباراة سيضم كل اللاعبين، لكن المعسكر الذي يسبقه يحاول كيروش من خلاله زيادة الخيارات في يده بضم اللاعبين المحليين فقط".

وأتم فينجادا حديثه "نحن نبحث عن مكان لاستضافة ذلك المعسكر ويوم أمس الخميس كنا في استاد هيئة قناة السويس نتفقده وكل المنشآت به والمرافق جيدة جدا والجهاز الفني يعد تقريرا الآن لكيروش قبل اختيار مكان المعسكر".

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغال في استاد القاهرة في الـ23 من شهر مارس المقبل في لقاء الذهاب.

فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد لقاء الإياب في السنغال.