حوار - كهربا: لن أعود للزمالك.. وهذا سبب تقبيل قميصه ورجوعي لـ الأهلي ليس في يدي

قال محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي المعار إلى هاتاي سبور التركي إنه لن يعود لصفوف فريقه السابق الزمالك مرة أخرى.

محمود كهربا النادي : هاتاي سبور الزمالك الأهلي

كما أكد كهربا أن أمنيته هي العودة لصفوف الأهلي لكنه أكد أن الأمر ليس في يده الآن.

وكشف كهربا عن أكثر من لفت نظره من منتخب مصر خلال مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2021 التي حصل فيها الفراعنة على المركز الثاني.

وتحدث كهربا لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "أسعى وأجتهد تلك الفترة لأستعيد مستواي".

وعن رسالته للاعبي المنتخب قال: "كنتم رجالا وقدمتم ما عليكم، في أول البطولة كان الكل يشعر بأننا سنخرج من الدور الأول لكن كل الفريق لم يستسلم".

وأضاف "المنتخب أصابه الإجهاد بعد خوض 4 مباريات لـ120 دقيقة وكنت أشعر بهم وأتمنى التعويض في الفترة المقبلة".

وعن عدم تواجده في البطولة قال: "بالتأكيد كنت حزين لعدم التواجد لكن المجموعة المختارة هي الأفضل في مصر حاليا وبالتأكيد لم يكن من الصواب أن أنضم وأن أحصل على مكان آخر يشارك باستمرار بينما أنا لم أكن أشارك في المباريات".

وأردف "مستواي بدأ يعود والآن أفكر في تسجيل الأهداف".

العودة للأهلي

وعن العودة للأهلي بعد نهاية إعارته قال: "أشعر أنني مازلت في الأهلي وأتواصل مع اللاعبين يوميا وسيد عبد الحفيظ وسامي قمصان كذلك".

وأكمل "أتمنى العودة للأهلي مجددا لكن الفكرة أن الأمر ليس بيدي لأن هناك إمكانية بيعي بشكل نهائي لهاتاي سبور ولا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل".

واستدرك "لكن أمنيتي هو مع نهاية الإعارة أن أعود للأهلي فهو بيتي حتى وأنا لا أشارك كنت سعيد وأشعر بالراحة من الناحية النفسية ومرتاح من كل شيء ومع حصولي على الفرصة كنت أقدم كل ما لدي ولنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وكشف "أشاهد مباريات الأهلي باستمرار وكأنني مازالت متواجد مع الفريق أو أشجع مع الجماهير".

وعن مواجهة الهلال السعودي غدا السبت في كأس العالم للأندية لتحديد المركزين الثالث والرابع قال: "مواجهة الهلال صعبة جدا أنا واجهت الهلال أكثر من مرة لكنني أثق في قدرة اللاعبين على الفوز وتحقيق الميدالية البرونزية".

وتابع "قضيت فترتي في اتحاد جدة بشكل جيد جدا وكان هناك عروض من السعودية لكنني انتقلت للدوري التركي في النهاية، والمباراة ستكون قمة عربية بين أقوى ناديين في الوطن العربي وأتمنى أن يفوز الأهلي بالطبع".

أكثر من لفت نظره في منتخب مصر

وعن منتخب مصر قال: "أتمنى استدعاء منتخب مصر لي للتواجد في مباراتي السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022".

أما عن أكثر لاعب لفت نظري في كأس أمم إفريقيا كشف "أكثر من لفت نظري ولم أتوقع بظهوره بذلك الشكل هو محمد عبد المنعم فهو مدافع غير طبيعي وأحمد فتوح وحينما أشاهده أضحك".

وبرر "لأن لعب فتوح ممتع يذكرني بلعبي الكرة في الشارع والمباريات الخماسية وقدم أداء عالميا وأتمنى احترافه وفتوح ليس قليلا على الاحتراف في أكبر أندية العالم، وهؤلاء أكثر من لفتوا نظري لمشاركتهم لأول مرة في أمم إفريقيا وكذلك محمد أبو جبل الذي كنت أتحدث معه قبل كل مباراة".

العودة للزمالك

وبسؤاله عن العودة للزمالك قال: "من الصعب العودة للزمالك أنا قلتها من قبل ليس لي سوى الأهلي حتى لو انتهى تعاقدي معه سألعب في الخليج أو أي نادي خارج مصر وأعود للأهلي مجددا".

وعن تقبيل شعاري الزمالك والأهلي أوضح "أنا عندي أصل وتربيت على ذلك لم أقم بأذية أي شخص من قبل لكن في أي مكان أتواجد فيه أنتمي له".

وأكمل كهربا "حينما قبلت قميص الزمالك من قبل كانت مرة واحدة فقط وهذا ليس عيبا لأنه كان انتمائي وأكل عيشي، لكنني على سبيل المثال لم أقبل قميص اتحاد جدة، ولم أقصر مع الزمالك".

وأتم كهربا حديثه معربا عن أمنيته أن يقوم منتخب مصر باستدعائه خلال المعسكر الدولي المقبل في شهر مارس.