انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا

يقدم FilGoal.com تغطية حية لانتخابات مجلس إدارة الزمالك التي تجري في مقر النادي اليوم الجمعة.

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لمشاهدة لحظة الإعلان عن نتائج الانتخابات من هنا.

النتائج النهائية:

47،395 عضوا صوتوا في انتخابات الزمالك.

37،395 صوتا صحيحا.

رئيس النادي:

عمر هريدي: 985 صوتا.

أحمد سليمان: 15،928 صوتا.

مرتضى منصور: 21،109 صوتا. (الفائز)

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نائب الرئيس: مصطفى هدهود: 18،824.

أمين الصندوق: خالد لطيف: 20،852.

الأعضاء فوق السن: جمال عبد الحميد: 19،775

أحمد مرتضي منصور: 18،512

علاء الدين ناجي: 14،813

اللواء علاء مقلد: 17،990

مريم نصحي: 16،750

سليمان وهدان: 15،546

الأعضاء تحت السن

بسنت سيد جوهر 23،146

محمود طه 16،183

أحمد دعبس 17،320

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4:13 بدء إعلان نتائج الانتخابات.

3:35 لا يتبقى سوى اللجنة رقم 72 التي يتم فرز أصواتها حاليا، ثم سترسل النتائج إلى اللجنة العليا لمراجعة النتائج ويتم إعلانها رسميا.

3:20 صباحا: قائمة أحمد سليمان بالكامل غادرت النادي، وتواجد قائمة مرتضى منصور في الخيمة الانتخابية.

نتائج بعض لجان التصويت على منصب الرئيس.

لجنة رقم 92

مرتضى منصور: 79 صوت

أحمد سليمان: 87 صوت

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لجنة رقم 82

مرتضى منصور: 93 صوت

أحمد سليمان: 79 صوت.

عمر هريدي: 7 أصوات.

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لجنة رقم 81

مرتضى منصور: 102 صوت.

أحمد سليمان: 94 صوت.

عمر هريدي: 5 أصوات.

اللجنة (147)

مرتضى منصور: 163 صوت.

أحمد سليمان: 53 صوت.

عمر هريدي: صوت.

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لجنة (114)

مرتضى منصور: 90 صوت

أحمد سليمان: 89 صوت

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لجنة (129)

مرتضى منصور: 147 صوت.

أحمد سليمان: 102 صوت.

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لجنة (8) – عدد الأصوات الصحيحة: 68

مرتضى منصور: 32 صوت.

أحمد سليمان: 32 صوت.

عمر هريدي: 4 أصوات

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لجنة (16)

مرتضى منصور: 33 صوت.

أحمد سليمان: 16 صوت.

عمر هريدي: صوت واحد.

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لجنة رقم (7)

مرتضى منصور: 34 صوت.

أحمد سليمان: 42 صوت.

عمر هريدي: صوتان

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لجنة رقم (11)

مرتضى منصور: 41 صوت.

أحمد سليمان: 24 صوت.

عمر هريدي: صفر.

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لجنة رقم (3)

مرتضى منصور: 22 صوت.

أحمد سليمان: 22صوت.

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21:30 بدء فرز الأصوات رسميا

19:00 غلق باب التصويت في انتخابات مجلس إدارة الزمالك، مع السماح للموجودين حاليا داخل الخيام فقط بالإدلاء بأصواتهم.

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المستشار مصطفى حسن عضو اللجنة القضائية العليا لانتخابات نادي الزمالك يوضح لـ FilGoal.com

"انتخابات الزمالك ستغلق في السابعة مساء، وسيتم غلق الأبواب في هذا الموعد. ولكن قد يستمر التصويت في حالة وجود أي عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي داخل السرداق الانتخابي بعد السابعة، سيستمر التصويت مع غلق الأبواب".

"توقعي أن تستمر فرز الأصوات حتى الساعات الأولى من يوم السبت بسبب العدد الكبير الذي حضر من أعضاء النادي".

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4:40 - قائمة أحمد سليمان توزع هدايا على الأعضاء

4:15 - الكاتب والمخرج مدحت العدل يدلي بصوته

3:35 - إقبال كبار السن على الانتخابات

3:30 - اللجنة المشرفة على الانتخابات تطلب صناديق اقتراع إضافية لتصويت الأعضاء فيها، بعدما امتلاء الصناديق الموجودة في بعض اللجان في ظل الإقبال المكثف من أعضاء الجمعية العمومية

3:00 - إقبال كثيف وزحام في خيمة الانتخابات. محمود أبو رجيلة وأحمد عبد الحليم نجما الزمالك السابقان يدليان بوصتيهما

1:05 - استئناف التصويت

12:10 - إيقاف التصويت لأداء صلاة الجمعة

12:00 - اللجنة القضائية: يحق لـ 112877 عضوا التصويت في الانتخابات، ويكتمل النصاب القانوني إذا صوت 7500 عضو.

10:00 - استئناف العملية الانتخابية بقرار من اللجنة القضائية المشرفة

9:30 - توقف العملية الانتخابية

9:30 - اعتراض أعضاء في قائمة المرشح أحمد سليمان على كثرة لافتات الدعاية الخاصة بمنافسه مرتضى منصور

9:00 - بداية تصويت الأعضاء