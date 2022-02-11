قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي.. وظهور الثلاثي الجديد

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 00:41

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز - إيسترن كومباني - إيهاب جلال - علي جبر - رمضان صبحي - علاء عبد العال

أعلن إيهاب جلال مدرب بيراميدز عن قائمة فريقه لمواجهة أهلي طرابلس الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت القائمة غياب رمضان صبحي نجم الفريق عقب عودته من الكاميرون، حيث كان متواجدا مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وانتهت البطولة الإفريقية باحتلال مصر للمركز الثاني، عقب خسارة النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.

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أيضا تواجد ثلاثي صفقات بيراميدز الجديد، وهم محمد صادق وإبراهيما توريه وفاجري لاكاي.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عمر جابر - حسين السيد

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيما توريه - إسلام عيسى - محمد صادق - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر - عبد الرحمن صميدة

خط الهجوم: فاجري لاكاي - دودو الجباس

وتقام المباراة يوم الأحد الثالث عشر من فبراير على ملعب الدفاع الجوي.

بيراميدز كأس الكونفدرالية رمضان صبحي
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