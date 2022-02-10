براون: الإسماعيلي أفضل ولكن ينقصنا ترجمة الفرص إلى أهداف

الخميس، 10 فبراير 2022 - 23:41

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الزمالك - خوان براون

أبدي الأرجنتيني خوان براون المدير الفني لـ لإسماعيلي رضاه على أداء اللاعبين على الرغم من التعادل مع فيوتشر.

وتعادل الإسماعيلي سلبيا مع فيوتشر في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وقال براون في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "نلعب كل مباراة من أجل الانتصار".

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وأضاف "الأداء في تطور مستمر وبات الفريق أفضل كثيرا خلال الفترة الحالية لكن ينقصنا ترجمة الفرص التي أتيحت إلى أهداف ".

وتابع "التدعيمات الجديدة جيدة لكنها تحتاج لمزيد من الوقت من أجل تحقيق الانسجام والوصول لأعلى جاهزية بدنية وفنية".

وواصل "سنغلق تلك المباراة بكل مافيها وسنبدأ من يوم السبت الاستعداد لمباراة بيراميدز التى لا تقل صعوبة عن لقاء اليوم ".

وأتم "أعلم جيدا دور الجماهير المساندة ومدى مساندتهم للاعبين وأتمنى منهم استمرار الدعم والمؤازرة للاعبين من أجل تحقيق الانتصارات".

نتيجة تتكرر للمرة الثامنة في الدوري المصري الموسم الجاري، تعادل سلبي هو الثاني للإسماعيلي والثالث له الموسم الجاري في الدوري وكأس الرابطة.

وظل الإسماعيلي دون فوز في الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز السابع عشر من 3 تعادلات بعد مرور 8 جولات.

الإسماعيلي خوان براون الدوري المصري
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