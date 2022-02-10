كرة يد - الزمالك والأهلي ينتصران في الجولة الخامسة من دوري المحترفين

الخميس، 10 فبراير 2022 - 23:36

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة يد

فاز الزمالك والأهلي في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين كرة اليد رجال.

وتقام منافسات المجموعة الأولى بين أول 6 فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة، وعقب نهايتها تضاف النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط ويحصل الفريق صاحب المركز الأول على 3 نقاط والثاني على 2.5 وهكذا.

وفاز سبورتنج على طلائع الجيش بنتيجة 28-23.

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فيما تفوق الزمالك بنتيجة 39-17 على البنك الأهلي.

وفاز الأهلي بصعوبة على سموحة بنتيجة 23-22.

ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة مقابل 19 للأهلي في المركز الثاني.

وفي النهاية يصعد أول 4 أندية إلى المرحلة الثالثة والختامية للعب دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري، إذ يلعب كل فريق ست مباريات.

دوري المحترفين لكرة اليد يد الأهلي يد الزمالك
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