تقرير مغربي يوضح حقيقة استبعاد ياسين بونو من المنتخب

الخميس، 10 فبراير 2022 - 22:45

كتب : FilGoal

ياسين بونو - المغرب × جزر القمر

أوضح موقع "Le 360 Sport" المغربي حقيقة استبعاد ياسين بونو حارس منتخب المغرب من حسابات وحيد خليلوزيتش المدير الفني في الفترة المقبلة.

وانتشرت بعض التقارير المغربية التي تفيد باستبعاد حارس إشبيلية الإسباني من قائمة أسود أطلس الفترة المقبلة.

وكشف مصدر من الاتحاد المغربي للموقع قائلا: "هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وتبقى مجرد إشاعة".

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وشدد "الحارس المغربي يعتبر من بين ركائز المنتخب الوطني وأنه سيكون حاضرا في قادم الاستحقاقات".

وذكرت بعض التقارير أن بونو قد لا يتواجد مع الأسود في المباريات القادمة بداية من الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم 2022.

وودعت المغرب كأس أمم إفريقيا بالخسارة من مصر بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي.

الحارس البالغ 30 عاما شارك الموسم الحالي في 24 مباراة بقميص إشبيلية استقبل 15 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة.

ياسين بونو المغرب وحيد خليلوزيتش
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