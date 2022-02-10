موسيماني ردا على الأهلي: سنعود لكأس العالم للأندية العام المقبل

رد بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي على منشور لحساب النادي عبر "تويتر" لدعمه.

وكان حساب الأهلي عبر موقع "تويتر" قد كتب: "نثق بك دائما".

ورد المدرب الجنوب إفريقي قائلا: "بالتأكيد سنعود لكأس العالم للأندية العام المقبل".

🤲🏾❤️💪🏿🤝 We will definitely be back for Club World Cup next year. https://t.co/2E4rJYuK4W — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) February 10, 2022

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السعودي في مباراة المركز الثالث لكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في كأس العالم للأندية بالفوز على مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية 1-0.

وخسر الأهلي من بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بنتيجة 2-0.

ويعد الأهلي أكثر فريق إفريقي وصولا لنصف نهائي في كأس العالم للأندية برصيد 4 مرات من أصل 7 للفرق الإفريقية بشكل عام.

ويستهل الأهلي حملة دفاعه عن لقبه الإفريقي بمواجهة الهلال السوداني يوم 18 فبراير الجاري.