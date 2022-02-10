موسيماني ردا على الأهلي: سنعود لكأس العالم للأندية العام المقبل

الخميس، 10 فبراير 2022 - 22:29

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - موسيماني

رد بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي على منشور لحساب النادي عبر "تويتر" لدعمه.

وكان حساب الأهلي عبر موقع "تويتر" قد كتب: "نثق بك دائما".

ورد المدرب الجنوب إفريقي قائلا: "بالتأكيد سنعود لكأس العالم للأندية العام المقبل".

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ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السعودي في مباراة المركز الثالث لكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في كأس العالم للأندية بالفوز على مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية 1-0.

وخسر الأهلي من بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بنتيجة 2-0.

ويعد الأهلي أكثر فريق إفريقي وصولا لنصف نهائي في كأس العالم للأندية برصيد 4 مرات من أصل 7 للفرق الإفريقية بشكل عام.

ويستهل الأهلي حملة دفاعه عن لقبه الإفريقي بمواجهة الهلال السوداني يوم 18 فبراير الجاري.

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