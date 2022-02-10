مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب عدم رغبة كيروش في الاستعداد ومواجهة السنغال ببرج العرب

تقرر أن يخوض منتخب مصر مباراته الحاسمة في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ضد السنغال في استاد القاهرة وفقا لما أعلنه عامر حسين عضو اتحاد الكرة في وقت سابق.

كما قام وائل جمعة مدير منتخب مصر بتفقد ملعب استاد قناة السويس اليوم الخميس لاحتمالية إقامة معسكر الفراعنة هناك.

فما هو سبب غياب الفراعنة عن ملعب برج العرب سواء في المعسكر أو المباراة؟

حسبما قال مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر هو من قرر ذلك".

وأضاف "كيروش الآن في إجازة وسيعود منها بعد 5 أيام، لكن قبل سفره وضع خارطة الطريق الخاصة بالاستعداد لمواجهتي السنغال".

وأكمل "في تلك الخطة طلب كيروش عدم مواجهة السنغال في ملعب برج العرب نظرا لأن أرضية الملعب ليست في حالة جيدة".

وواصل المصدر حديثه "أما فيما يخص المعسكر فإن كيروش يطلب بوجود بعض الأشياء الخاصة بالاستشفاء والتدرب في معسكر الفراعنة".

ويستضيف منتخب مصر منافسه السنغال في استاد القاهرة في الـ23 من شهر مارس المقبل.