التعادل السلبي الثامن في الدوري.. الإسماعيلي وفيوتشر بدون أهداف

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإسماعيلي وفيوتشر في الجولة الثامنة من الدوري المصري على ملعب الإسماعيلية.

نتيجة تتكرر للمرة الثامنة في الدوري المصري الموسم الجاري، تعادل سلبي هو الثاني للإسماعيلي والثالث له الموسم الجاري في الدوري وكأس الرابطة.

وظل الإسماعيلي دون فوز في الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز السابع عشر من 3 تعادلات بعد مرور 8 جولات.

فيما ارتفع رصيد فيوتشر إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر.

التشكيل

قاد الأرجنتيني دييجو فرناندو هجوم الإسماعيلي، ويحرس عمر رضوان عرين الإسماعيلي بعدما شارك في كأس الرابطة.

وبدأ الوافد الجديد السنغالي أليو نداي هجوم فيوتشر، وبدأ عمر كمال عبد الواحد ظهير منتخب مصر أساسيا كظهير أيمن.

📋عبد الرحمن مجدي وعمر رضوان أساسيان، وثلاثي أجنبي في خط هجوم الإسماعيلي. 📋عمر كمال يبدأ اللقاء أساسيا، وأحمد رفعت وأيمن الصفاقسي وأليو نداي يقودون هجوم فيوتشر.#في_الدوري pic.twitter.com/aAFX4OeTle — FilGoal (@FilGoal) February 10, 2022

وصف المباراة

في الدقيقة الثالثة كاد أحمد رفعت أن يسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء لكن كرته مرت جاءت في الشباك العلوية للمرمى.

وبعد 3 دقائق أرسل رفعت كرة عرضية من الجهة اليسرى سدد كريم نيدفيد لكن الدفاع كان في الموعد لتتحول الكرة لركنية.

رد الإسماعيلي جاء في الدقيقة 32 بكرة طولية وصلت للأرجنتيني دييجو فيرناندو لكنه سدد كرة ضعيفة في يد محمود حمدي حارس فيوتشر.

ضغط الدراويش ازداد وأرسل عبد الرحمن مجدي عرضية وصلت للبوليفي كارميلو الذي سدد رأسية ارتدت من العارضة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني كاد عبد الرحمن مجدي أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 69 لكن كرته أبعدها الحارس ببراعة.

وفي الأنفاس الأخيرة من المباراة سدد باهر المحمدي كرة ثابتة تصدى لها الحارس ببراعة ليظل التعادل السلبي سائدا وتنتهي به المباراة.