بهدف في +93.. فيورنتينا يصعق أتالانتا ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

صعق فيورنتينا مستضيفه أتالانتا بالفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بنتيجة 3-2 في ربع نهائي كأس إيطاليا 2021-2022.

وخطف الفيولا الفوز من ملعب جيويس معقل أتالانتا وصيف النسخة الماضية.

وينتظر فيورنتينا الفريق الفائز من مباراة يوفنتوس وساسولو والتي تقام بعد قليل.

وتقدم فيورنتينا في الدقيقة التاسعة عن طريق البولندي شيشتوف بيونتيك من ركلة جزاء.

وسجل دافيدي زاباكوستا التعادل عقب مرور نصف ساعة على بداية اللقاء.

وفي الدقيقة 56 سجل الإيفواري جيرمي بوجا هدف نيراتزوري بيرجامو الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل بيونتيك هدف التعادل من متابعة لركلة جزاء أهدرها بنفسه في الدقيقة 71.

وأكمل الفيولا الدقائق الـ 11 الأخيرة منقوصا بـ 10 لاعبين بعد طرد المدافع الأرجنتيني لوكاس مارتينيز كوارتا لحصوله على الإنذار الثاني.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع استطاع المدافع نيكولا ميلينكوفيتش أن يسجل هدف الفوز القاتل بتسديدة قوية على يسار الحارس خوان موسو.

وينتظز فيورنتينا مواجهة يوفنتوس أو ساسولو في نصف النهائي والذي ستقام مبارياتيه في مارس وأبريل المقبل.