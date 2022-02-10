انتهت في إنجلترا - ليفربول (2) -(0) ليستر سيتي.. ولفرهامبتون (0) - (1) أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الإنجليزي بين ليفربول وليستر سيتي، وبين ولفرهامبتون وأرسنال.

تعرف على تشكيل ليفربول من هنا

تعرف على تشكيل أرسنال من هنا

ليفربول × ليستر سيتي

نهاية المباراة

ق 93 تسديدة من صلاح يتصدى لها شمايكل

ق 87 جووووووول الثاني من جوتا.. تمريرة ماتيب تمنح البرتغالي ثاني الأهداف

ق 83 لويس دياز يتلقى تمريرة صلاح ويسدد وشمايكل يتصدى

ق 79 تسديدة من محمد صلاح ترتطم بالعارضة

ق 74 تسديدة من محمد صلاح يتصدى لها شمايكل

ق 60 تبديلين في صفوف ليستر بنزول يوري تيليمانس وكيليتشي إهيناتشو بدلا من بوباكاري سوماري وباتسون داكا

ق 59 تبديلين في صفوف ليفربول بخروج روبرتو فيرمينو كورتيس جونز ونزول محمد صلاح وهارفي إليوت

نهاية الشوط الأول

ق 34 جووووووووووووول الهدف الأول للريدز.. ديوجو جوتا يسجل بعد تمريرة من فان دايك

ق 19 تسديدة من أرنولد يتصدى لها شمايكل

ق 8 تسديدة خطيرة من جيمس ماديسون يتصدى لها أليسون بيكر

بداية المباراة

ولفرهامبتون × أرسنال

نهاية المباراة

ق 81 إيدي نكيتياه بدلا من لاكازيت

ق 80 فابيو سيلفا بدلا من كونور كودي

ق 72 بوكايو ساكا يغادر الملعب ويأتي روب هولدينج بدلا منه

ق 71 هدف يسجله خيمينيز ولكن يلغى بداعي التسلل

ق 69 بطاقة حمراء! جابرييل مارتينيلي يتلقى إنذارين على التوالي ويغادر الملعب.

ق 68 تبديل في أرسنال بنزول إيميل سميث رو بدلا من مارتن أوديجارد

ق 63 تبديلين في صفوف الذئاب بنزول ريان أيت نوري وشيكينيو بدلا من فيرناندو مارسال وفرانشيسكو ترينكاو

ق 54 رأسية من ديندونكر بعد عرضية من بودينسي ولكن تمر فوق العارضة

نهاية الشوط الأول

ق 43 تسديدة خطيرة من لاكازيت ولكن جوزيه سا يتصدى

ق 42 نيلسون سيميدو يسدد ولكن بجوار القائم

ق 37 عرضية خطيرة تصل إلى راؤول خيمينيز الذي يسدد بالرأس ولكن رامسديل يتصدى

ق 25 جووووووووول أرسنال يسجل الأول.. لاكازيت يهيئ الكرة إلى جابرييل الذي يتابعها في المرمى

ق 22 بن وايت يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة

ق 7 تسديدة من توماس بارتي تصطدم بالدفاع

بداية المباراة