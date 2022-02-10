منافس الأهلي – عودة سلمان الفرج لتدريبات الهلال

شارك سلمان الفرج قائد الهلال السعودي في تدريبات الفريق اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الأهلي في مباراة المركز الثالث لـ كأس العالم للأندية.

ويلتقي الهلال مع الأهلي في مباراة المركز الثالث بكأس العالم للأندية يوم السبت المقبل على ملعب آل نهيان.

وظهر الفرج في التدريبات بعدما أنهى برنامجه التأهيلي.

وغاب الفرج عن المشاركة مع فريقه في الفترة الأخيرة بسبب معاناته من إصابة عضلية خضع على أثرها إلى برنامج علاجي وتأهيلي لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وأجرى لاعبو الهلال الذين شاركوا في مباراة تشيلسي أمس الأربعاء مرانا تأهيليا، بينما أدى باقي لاعبي الفريق التدريبات التي ركزت على الجوانب التكتيكية.

وبحسب موقع "سبق" السعودي طبق ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال عددا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم المدرب البرتغالي المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

وكان الهلال قد خسر من تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد في المربع الذهبي، بينما خسر الأهلي من بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد.