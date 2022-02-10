عامر حسين لـ في الجول: نقل مباراة سموحة والزمالك من استاد الإسكندرية

الخميس، 10 فبراير 2022 - 20:15

كتب : هاني العوضي

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أعلن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نقل سموحة والزمالك من استاد الإسكندرية إلى برج العرب.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "قررنا نقل مباراة سموحة والزمالك إلى برج العرب بدلا من الإسكندرية".

وبرر "كثرة إقامة المباريات في استاد الإسكندرية سيجعل أرضية الملعب لن تتحمل إقامة لقاءات أخرى عليها لذا تقرر نقل المواجهة المعنية".

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وعن الاجتماع الأول لاتحاد الكرة قال: "سيكون يوم الثلاثاء المقبل".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع منافسه سموحة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الخامسة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ويستعد الزمالك حاليا لملاقاة بترو أتليتكو الأنجولي السبت المقبل في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

الزمالك سموحة في الدوري
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