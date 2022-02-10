انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0) (0) فيوتشر.. تعادل سلبي
الخميس، 10 فبراير 2022 - 19:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي وفيوتشر في لقاء مؤجل من الجولة 8 من الدوري المصري.
ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد نقطتين، فيما يحتل فيوتشر المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.
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انتهت
ق 69: تسديدة من عبد الرحمن مجدي يتصدى لها محمد حمدي ببراعة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 32: كرة طولية لدييجو فيرناندو الذي سدد كرة لكن ضعيفة في يد الحارس.
ق 6: عرضية من أحمد رفعت تصل لكريم نيدفيد داخل المنطقة الذي يسدد لكن كرته ترتطم بالدفاع إلى ركنية.
ق 3: ركلة حرة مباشرة ينفذها أحمد رفعت تمر أعلى من العارضة بقليل
بداية اللقاء