انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0) (0) فيوتشر.. تعادل سلبي

الخميس، 10 فبراير 2022 - 19:50

كتب : FilGoal

سعد سمير وأحمد رفعت يحتفلان بهدف فيوتشر في إيسترن كومباني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي وفيوتشر في لقاء مؤجل من الجولة 8 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد نقطتين، فيما يحتل فيوتشر المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

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انتهت

ق 69: تسديدة من عبد الرحمن مجدي يتصدى لها محمد حمدي ببراعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: كرة طولية لدييجو فيرناندو الذي سدد كرة لكن ضعيفة في يد الحارس.

ق 6: عرضية من أحمد رفعت تصل لكريم نيدفيد داخل المنطقة الذي يسدد لكن كرته ترتطم بالدفاع إلى ركنية.

ق 3: ركلة حرة مباشرة ينفذها أحمد رفعت تمر أعلى من العارضة بقليل

بداية اللقاء

الإسماعيلي فيوتشر الدوري المصري
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