الفوز الأول.. سموحة إلى المربع الذهبي بالتفوق على البنك الأهلي

فاز سموحة على البنك الأهلي بنتيجة 2-1 في لقاء مؤجل من الجولة 8 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

سجل هدفي سموحة: أحمد رمضان بيكهام ومروان حمدي، فيما سجل ناصر منسي هدف البنك الأهلي الوحيد.

ولأول مرة تُحسم نتيجة مواجهة الفريقين بفوز إحداهما بعدما حسم التعادل المواجهات الثلاث السابقة.

فوز ثالث على التوالي لسموحة في الدوري ارتقى بالفريق للمركز الرابع برصيد 15 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند 11 نقطة ظل بها في المركز الثامن.

ويستضيف سموحة في الجولة المقبلة الزمالك، بينما يلتقي البنك الأهلي مع فيوتشر.

التشكيل

قاد مروان حمدي هجوم سموحة عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021.

ومن خلفه تواجد صديق أوجولا وعبد الكبير الوادي.

بينما قاد محمد هلال تشكيل فريق البنك الأهلي، وفي الهجوم الثنائي فادي فريد وأسامة فيصل.

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة للغاية حتى الدقيقة 20.

وقلب أحمد رمضان بيكهام الأوضاع لصالح سموحة، ركلة ثابتة نفذها عبد الكبير الوادي أودعها قلب الدفاع برأسية في الشباك في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 30 تحصل مروان حمدي على بطاقة صفراء وعقب 8 دقائق تحصل فادي فريد على بطاقة صفراء أخرى.

وفي الدقيقة 40 تألق الهاني سليمان وتصدى لركلة ثابتة من الجهة اليمنى سددها محمد هلال قوية.

بعد 5 دقائق من انطلاق الشوط الثاني أجري خالد جلال أول تغيير في اللقاء بإشراك ناصر منسي لأول مرة منذ قدومه في سوق الانتقالات الشتوية بدلا من أسامة فيصل.

وفي الدقيقة 54 كاد مروان حمدي أن يضيف الهدف الثاني لسموحة بتسديدة من الجهة اليمنى من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

وتحصل أحمد سعيد على بطاقة صفراء عقب عرقلة مروان حمدي في الدقيقة 56.

ثاني تغييرات البنك الأهلي عرفت عودة كريم بامبو بعد إيقافه لمدة 4 أشهر بسبب المنشطات مشاركا بدلا من فادي فريد في الدقيقة 61.

عودة كريم بامبو للمشاركة بعد إيقافه 4 أشهر لانتهاك قواعد مكافحة المنشطات.💉 بامبو شارك بديلا في لقاء البنك الأهلي وسموحة في الدقيقة 62 من المباراة.🔄 فترة إيقاف لاعب البنك الأهلي بدأت من 5 سبتمبر 2021 وانتهت في 5 يناير 2022. pic.twitter.com/EXXsg2r7Dd — FilGoal (@FilGoal) February 10, 2022

بامبو هداف البنك الأهلي الموسم الماضي، كاد أن يسجل التعادل بعد عرضية من هلال، إذ استلم الكرة على صدره داخل المنطقة وأطلق تسديدة على الطائر ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 68.

وتحصل الهاني سليمان على بطاقة صفراء لإهدار الوقت في الدقيقة 70.

وعرف البنك الأهلي التعادل بعد عد محاولات في الدقيقة 76 عن طريق تمريرة من داخل منطقة الجزاء بين بامبو ومنسي وصوب الأخير كرة ارتطمت بأقدام الدفاع وسكنت الشباك، مسجلا أول أهدافه الموسم الجاري في ظهوره الأول.

رد سموحة جاء سريعا بعد 3 دقائق، عرضية من البديل حسين فيصل حاول أحمد ياسين تشتيتها لكنها جاءت نحو مرماه وتعامل معها أحمد السعدني برد فعل رد لكن مروان حمدي تابعها في الشباك.

هدف خامس لمروان في الدوري، ارتقى به لصدارة ترتيب هدافي المسابقة بالتساوي مع أحمد سيد زيزو ومحمد هلال ومابولولو وبيرسي تاو ومحمود وادي.

وفي الدقيقة الأخيرة من وقت المباراة الأصلي، أشهر الحكم البطاقة الحمراء عقب العودة لتقنية الفيديو في وجه موسى دياوارا بعدما دهس رأس مدافع سموحة.

وبعد 3 دقائق أشهر الحكم بطاقة حمراء أخرى في وجه أحمد رمضان بيكهام، ومعه انتهت أحداث اللقاء.