عبد الغني شهد مديرا فنيا لـ منتخب العراق

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم تعيين عبد الغني شهد مديرا فنيا لأسود الرافدين.

وكان المونتنيجري زيليكو بيتروفيتش قد أقيل من قيادة المنتخب بسبب سوء النتائج.

وقاد شهد تدريب فريق نفط الوسط والذي يحتل المركز الثالث في الدوري العراقي الموسم الجاري برصيد 38 نقطة.

وتقدم الاتحاد العراقي بالشكر لنادي نفط الوسط عقب موافقتهم على ترك عبد الغني لقيادة المنتخب في الفترة المقبلة.

وسبق أن قاد شهد منتخب العراق الأولمبي في أولمبياد ريو 2016.

ويتصارع العراق مع لبنان والإمارات على التأهل للملحق الأسيوي باحتلال المركز الثالث في المجموعة.

كان بيتروفيتش قد تم تعيينه كمدرب لمنتخب العراق قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العرب في ديسمبر الماضي.

ليعوض رحيل ديك أدفوكات الذي اعتذر عن تكملة مهمة تدريب أسود الرافدين.

ويتصارع العراق (5 نقاط) مع لبنان (6 نقاط) والإمارات (9 نقاط) على التأهل للملحق الأسيوي باحتلال المركز الثالث في المجموعة.

ويستعد المنتخب العراقي للقاء الإمارات في 24 مارس المقبل ثم سوريا يوم 29 من الشهر ذاته.