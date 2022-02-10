تشكيل الدوري - عمر كمال أساسي مع فيوتشر.. ودييجو فرناندو يقود الإسماعيلي

الخميس، 10 فبراير 2022 - 19:24

كتب : ياسر الشريف

كارميلو ألجاراناز - الإسماعيلي

يقود الأرجنتيني دييجو فرناندو هجوم الإسماعيلي، فيما يبدأ الوافد الجديد السنغالي أليو نداي هجوم فيوتشر في لقاء الفريقين بلقاء مؤجل من الجولة 8.

ويبدأ عمر كمال عبد الواحد ظهير منتخب مصر أساسيا كظهير أيمن في مواجهة الإسماعيلي عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

ويحرس عمر رضوان عرين الإسماعيلي بعدما شارك في كأس الرابطة.

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وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمي: عمر رضوان

الدفاع: عصام صبحي - باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد دسوقي

الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد عادل

أمامهما: كارميلوا ألجارنزا - عبد الرحمن مجدي - جان موريل

الهجوم: دييجو فرندناو

وجاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: جوزيف جوناثان – محمود مرعي – سعد سمير – عمر كمال عبد الواحد

الوسط: عربي بدر – كريم نيدفيد - محمد رضا

أمامهما: أحمد رفعت – أليو نداي – أيمن الصفاقسي

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد نقطتين، فيما يحتل فيوتشر المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

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