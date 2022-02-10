خبر في الجول – استاد هيئة قناة السويس قد يستضيف معسكر مصر استعدادا لـ السنغال

قد يستضيف استاد هيئة قناة السويس معسكر منتخب مصر المقبل في شهر مارس استعدادا لمباراتي السنغال في المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحسبما علم FilGoal.com فإن وائل جمعة مدير منتخب مصر ونيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة قاما بمعاينة الملعب اليوم الخميس لمعرفة كل شيء عنه قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إقامة معسكر الفراعنة هناك من عدمه.

وقال محمد عناني مدير هيئة استاد قناة السويس لـFilGoal.com: "الهدف من الزيارة هو تفقد كل شيء في الملعب وعدة ملاعب أخرى للاستقرار على أحدهم ليستضيف معسكر المنتخب".

ويواجه منتخب مصر منافسه السنغال في الـ23 من شهر مارس المقبل في ذهاب التصفيات.

خبر في الجول - وائل جمعة وفينجادا قاما بمعاينة ستاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية لاحتمالية إقامة معسكر منتخب مصر هناك من أجل الاستعداد لمباراة السنغال في تصفيات كأس العالم pic.twitter.com/haNKr2AOEh — FilGoal (@FilGoal) February 10, 2022

وكشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في وقت سابق عن إقامة المباراة في استاد القاهرة.

وأكد أن عدد الجمهور المنوط به الحضور سوف يتم الاتفاق عليه لاحقا مع سلطات الأمن.

واعتاد منتخب مصر في السنوات الأخيرة خوض مبارياته في ملعب برج العرب.