خبر في الجول – استاد هيئة قناة السويس قد يستضيف معسكر مصر استعدادا لـ السنغال

الخميس، 10 فبراير 2022 - 18:55

كتب : أحمد الخولي ياسر الشريف

مؤتمر وائل جمعة

قد يستضيف استاد هيئة قناة السويس معسكر منتخب مصر المقبل في شهر مارس استعدادا لمباراتي السنغال في المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحسبما علم FilGoal.com فإن وائل جمعة مدير منتخب مصر ونيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة قاما بمعاينة الملعب اليوم الخميس لمعرفة كل شيء عنه قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إقامة معسكر الفراعنة هناك من عدمه.

وقال محمد عناني مدير هيئة استاد قناة السويس لـFilGoal.com: "الهدف من الزيارة هو تفقد كل شيء في الملعب وعدة ملاعب أخرى للاستقرار على أحدهم ليستضيف معسكر المنتخب".

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ويواجه منتخب مصر منافسه السنغال في الـ23 من شهر مارس المقبل في ذهاب التصفيات.

وكشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في وقت سابق عن إقامة المباراة في استاد القاهرة.

وأكد أن عدد الجمهور المنوط به الحضور سوف يتم الاتفاق عليه لاحقا مع سلطات الأمن.

واعتاد منتخب مصر في السنوات الأخيرة خوض مبارياته في ملعب برج العرب.

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