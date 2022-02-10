الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة الـ 18

الخميس، 10 فبراير 2022 - 18:53

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

يواصل حسام باولو مهاجم بايونيرز بصدارة ترتيب مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية، وذلك برصيد 10 أهداف.

وفي المركز الثاني يأتي محمد حمبوزو مهاجم الأوليمبي بـ8 أهداف.

اما في المركز الثالث يأتي موسى أولاري مهاجم كفر الشيخ بـ7 أهداف، ثم جابر سالم مهاجم المصري بالسلوم وله 6 أهداف.

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وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

الدرجة الثانية - مجموعة بحري الدرجة الثانية حسام باولو
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