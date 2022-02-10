الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 18

يحتل الأوليمبي صدارة مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية بعد نهاية منافسات الجولة الـ18.

ويتربع النادي السكندري على هذه الصدارة برصيد 38 نقطة بفارق نقطة عن حرس الحدود.

أيضا يطاردهما من بعيد كفر الشيخ بـ34 نقطة، يليه دكرنس بـ30 نقطة.

وإليكم نتائج مباريات الجولة:

🔴 رباعية المنصورة في مرمى الرجاء وثلاثية لبلدية المحلة ضمن نتائج مباريات اليوم من دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) pic.twitter.com/Yi4OzENdml — FilGoal (@FilGoal) February 10, 2022

وإليكم الترتيب الحالي لمجموعة بحري: