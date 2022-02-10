الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 18

الخميس، 10 فبراير 2022 - 18:45

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

يحتل الأوليمبي صدارة مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية بعد نهاية منافسات الجولة الـ18.

ويتربع النادي السكندري على هذه الصدارة برصيد 38 نقطة بفارق نقطة عن حرس الحدود.

أيضا يطاردهما من بعيد كفر الشيخ بـ34 نقطة، يليه دكرنس بـ30 نقطة.

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وإليكم نتائج مباريات الجولة:

وإليكم الترتيب الحالي لمجموعة بحري:

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