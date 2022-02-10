كأس العالم للأندية - الأهلي يتدرب على ركلات الترجيح استعدادا لملاقاة الهلال

تدرب لاعبو الأهلي على تسديد ركلات الترجيح في ختام المران الذي أقيم اليوم الخميس استعدادا لملاقاة الهلال السعودي.

ويواجه الأهلي منافسه الهلال السبت المقبل في كأس العالم للأندية في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية في ختام المران شارك فيها الجميع وشهدت تنفيذ بعض التعليمات الفنية التي حددها الجهاز الفني.

وفي النهاية تدرب الفريق على تسديد ركلات الترجيح وشارك كل اللاعبين وحراس المرمى.

ووصل الأهلي لتلك المباراة بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد قبل الهزيمة من بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل لا شيء.

أما الهلال ففاز على الجزيرة الإماراتي بستة أهداف لهدف وخسر من تشيلسي بهدف دون رد.