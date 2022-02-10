مدرب الإسماعيلى: نعتمد على الصفقات الجديدة بشكل تدريجى

أوضح أشرف خضر مدرب عام الإسماعيلي أن الاعتماد علي الصفقات الجديدة سيكون بشكل تدريجي لضمان ظهورهم بالشكل المرضي وتحقيقهم الإضافة الفنية المنتظرة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة فيوتشر في لقاء مؤجل من الجولة 8 من الدوري المصري الممتاز.

وقال خضر: "الصفقات الجديدة تحتاج لمزيد من الوقت من أجل الانسجام مع الفريق قبل مشاركتهم في المباريات المقبلة وهذا ما نسعي لتحقيقه في أسرع وقت ممكن".

وأشار "الفريق استفاد كثيرا من بطولة كأس الرابطة بعد وصول اللاعبين لقدر كبير من الانسجام والتطور خلال فترة التوقف وأرى أن ذلك من أهم المكاسب ".

وواصل "نحتاج لتحقيق نتائج إيجابية من أجل التقدم بجدول ترتيب المسابقة لاسيما أن الفريق يحتل مركز لا يليق بقيمته ومكانته الكبيرة ".

وأكمل "ننتظر دعم الجماهير وحضورهم بشكل أكبر في لقاء الغد بإعتبارهم الحافز والداعم الأهم للاعبين علي تحقيق الانتصارات وعودته تدريجيا للمكانة المستحقة بين أندية الكبار".

وشهدت قائمة الدراويش لمباراة فيوتشر تواجد 5 لاعبين من الصفقات الجديدة وهم البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو بجانب عمرو الحلواني بعد استبعاد كلا من مروان حمدي والفلسطيني خالد النبريص وشادي ماهر وحسن ياسين والجزائري محمد بن خماسة وأبو بكر حمزه الجمل

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر -قبل الأخير- برصيد نقطتين في جدول ترتيب الدوري من 7 مباريات.