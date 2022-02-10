كرة سلة - النسخة 31 من كأس العالم للأندية.. الزمالك أول ممثل لقارة إفريقيا

تستضيف مصر النسخة 31 من كأس العالم للأندية لرجال كرة السلة ويمثل الزمالك قارة إفريقيا في ظهورها الأول.

وتقام البطولة على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر بمشاركة أربعة فرق.

ويشارك في البطولة كل من الزمالك بطل إفريقيا وفريق سان بابلو بورجوس الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا وفلامينجو البرازيلي وليكلاند ماجيك الأمريكي.

الزمالك:

حقق الفارس الأبيض لقب بطولة إفريقيا للأندية في نسختها الأولى تحت رعاية NBA ليتأهل إلى كأس العالم للأندية.

لم يسبق لأي فريق إفريقي المشاركة في البطولة من قبل ليصبح بذلك الزمالك أول الفرق الإفريقية في كأس العالم للسلة.

ونجح الاتحاد المصري لكرة السلة في الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في قارة إفريقيا.

وتقام البطولة من 11 إلى 13 فبراير الجاري على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الزمالك قد حقق لقب بطولة دوري السوبر في النسخة الأخيرة ويشارك في النسخة المقبلة من بطولة إفريقيا والمقرر انطلاقها في أبريل.

تاريخ البطولة:

انطلقت كأس العالم للأندية في عام 1965 ولكن كانت نسخة تجريبية وغير رسمية.

وأقيمت البطولة من مباراة واحدة بين كورينثيانز البرازيلي وريال مدريد الإسباني في سان باولو وتوج بها الفريق البرازيلي.

بينما أول نسخة رسمية أقيمت في 1966 في مدينة مدريد الإسبانية وبمشاركة 4 فرق وتوج باللقب فريق إجنيس فاريسي الإيطالي.

واقيمت بعد ذلك البطولة سنويا حتى عام 1970 قبل أن تقام نسخة استثنائية عام 1972 بين منتخبات بولندا والبرازيل والاتحاد السوفيتي بالإضافة لفريق الأحلام من دوري NBA.

وعادت البطولة من جديد بين الأندية بداية من 1973 وحتى 1987 قبل أن تتوقف في الفترة من 1988 وحتى 1995.

وفي نسخة 1996 حقق باناثنايكوس اليوناني اللقب على حساب أوليمبيا الأرجنتيني قبل أن تتوقف البطولة من 1997 وحتى 2012.

وعادت البطولة من جديد بداية من نسخة 2013 وحتى 2021.

وأكثر الفرق المتوجة بلقب البطولة هو ريال مدريد برصيد 5 ألقاب يليه فاريسي الإيطالي بـ 3 ألقاب بالتساوي مع أكرون وينجفوتس الأمريكي.

الفرق المنافسة للزمالك:

ويشارك في البطولة كل من الزمالك بطل إفريقيا وفريق سان بابلو بورجوس الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا وفلامينجو البرازيلي وليكلاند ماجيك الأمريكي.

سان بابلو بورجوس:

يلعب في الدوري الإسباني وهو حامل لقب كأس العالم للأندية في النسخة السابقة.

وتوج بورجوس بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2020 و2021.

فلامنجو:

سبق للفريق البرازيلي التتويج بلقب كاس العالم للأندية عام 2014 بينما حصد وصافة نسخة 2019.

وحصد فلامنجو لقب الدوري البرازيلي سبع مرات أخرهم الموسم الماضي وهو أكثر الفرق تتويجا باللقب.

وحقق فلامنجو لقب دوري أبطال أمريكا الجنوبية مرتين أخرهم الموسم الماضي.

ليكلاند ماجيك:

فريق أمريكي محترف مقره في ليكلاند، فلوريدا وتم تأسيسه في 2008.

ويلعب ليكلاند ماجيك في دوري الرابطة الوطنية لفئة التطوير.

وتأهل ليكلاند بعد الفوز ببطولة دوري NBA G بعد الفوز على ديلاوار بلو كوتس.

وكان ذلك هو لقب ليكلاند الأول في البطولة الأمريكية وتأهل من خلاله إلى كأس العالم للأندية.

جدول المباريات

11 فبراير - نصف النهائي

فلامنجو البرازيلي أمام ليكلاند ماجيك الامريكي - 5:00 مساء

الزمالك أمام بورجوس الإسباني - 8:00 مساء

13 فبراير

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع - 5:00 مساء

المباراة النهائية - 8:00 مساء

وتلعب كل المباريات على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بتواجد 2000 مشجع.

القنوات الناقلة

تذاع المباريات عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس.