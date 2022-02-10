الدرجة الثانية - الأوليمبي يتصدر مجموعة بحري.. ومطاردة مستمرة من حرس الحدود

أقيمت اليوم مباريات الجولة 18 لمجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية، حيث انتصر الأوليمبي على فريق الزرقا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم عبدالرحمن سمير موسى للزرقا وسجل للأوليمبي أحمد عيد وأحمد فهمي "هدفين"، ليرتفع رصيده إلى 38 نقطة في صدارة المجموعة.

وانتصر حرس الحدود على صيد المحلة بهدفين دون رد سجلهما رضا الويشي وأحمد جمعة ليرتفع رصيد الحرس إلى 37 نقطة.

وانتصر بلدية المحلة على بايونيرز بثلاثية دون رد سجلهما شهاب شفيق ورضا عبدالعال ووحيد محسن ليرتفع رصيد البلدية إلى 29 نقطة.

وفاز المنصورة على الرجاء برباعية دون رد سجلها عبدالله شيكا ومحمد تيجانا وضياء السيد وأسلم رمضان ليرتفع رصيد المنصورة إلى 25 نقطة.

وفاز الحمام على سبورتينج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل للحمام كل من علي خليل "هدفين" ومحمد كارم، وسجل أحمد عبدالستار هدف لسبورتينج من ركلة جزاء بينما سجل إسلام جمارك الهدف الثاني ليرتفع رصيد الحمام إلى 17 نقطة.

وتعادل كفر الشيخ مع المجد سلبيا، كما تعادل أبو قير للأسمدة مع المصري بالسلوم بهدف لكل فريق، وتعادل دمنهور مع دكرنس بهدف لكل فريق.