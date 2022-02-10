الدرجة الثانية - الأوليمبي يتصدر مجموعة بحري.. ومطاردة مستمرة من حرس الحدود

الخميس، 10 فبراير 2022 - 17:59

كتب : رضا السنباطي

الأوليمبي

أقيمت اليوم مباريات الجولة 18 لمجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية، حيث انتصر الأوليمبي على فريق الزرقا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم عبدالرحمن سمير موسى للزرقا وسجل للأوليمبي أحمد عيد وأحمد فهمي "هدفين"، ليرتفع رصيده إلى 38 نقطة في صدارة المجموعة.

وانتصر حرس الحدود على صيد المحلة بهدفين دون رد سجلهما رضا الويشي وأحمد جمعة ليرتفع رصيد الحرس إلى 37 نقطة.

أخبار متعلقة
الدرجة الثانية – انتصار أسوان على المنيا في قمة الصعيد الدرجة الثانية - انتصار الشواكيش والداخلية وهزيمة زد في مجموعة القاهرة الدرجة الثانية - الأولمبي يعود للصدارة مجموعة بحري.. وتراجع الحرس للمركز الثاني

وانتصر بلدية المحلة على بايونيرز بثلاثية دون رد سجلهما شهاب شفيق ورضا عبدالعال ووحيد محسن ليرتفع رصيد البلدية إلى 29 نقطة.

وفاز المنصورة على الرجاء برباعية دون رد سجلها عبدالله شيكا ومحمد تيجانا وضياء السيد وأسلم رمضان ليرتفع رصيد المنصورة إلى 25 نقطة.

وفاز الحمام على سبورتينج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل للحمام كل من علي خليل "هدفين" ومحمد كارم، وسجل أحمد عبدالستار هدف لسبورتينج من ركلة جزاء بينما سجل إسلام جمارك الهدف الثاني ليرتفع رصيد الحمام إلى 17 نقطة.

وتعادل كفر الشيخ مع المجد سلبيا، كما تعادل أبو قير للأسمدة مع المصري بالسلوم بهدف لكل فريق، وتعادل دمنهور مع دكرنس بهدف لكل فريق.

الدرجة الثانية الدرجة الثانية - مجموعة بحري الأوليمبي حرس الحدود
نرشح لكم
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة الـ 18 الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 18 في الدرجة الرابعة.. سيارة "تكريم موتى" بدلا من سيارة الإسعاف الدرجة الثانية - انتصار الشواكيش والداخلية وهزيمة زد في مجموعة القاهرة
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) (0) فيوتشر.. بداية اللقاء 9 دقيقة | الدوري المصري
الفوز الأول.. سموحة إلى المربع الذهبي بالتفوق على البنك الأهلي 12 دقيقة | الدوري المصري
عبد الغني شهد مديرا فنيا لـ منتخب العراق 31 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل الدوري - عمر كمال أساسي مع فيوتشر.. ودييجو فرناندو يقود الإسماعيلي 35 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – استاد هيئة قناة السويس قد يستضيف معسكر مصر استعدادا لـ السنغال ساعة | منتخب مصر
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة الـ 18 ساعة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 18 ساعة | الدرجة الثانية
كأس العالم للأندية - الأهلي يتدرب على ركلات الترجيح استعدادا لملاقاة الهلال ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة