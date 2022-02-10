أحمد مرتضى: مجلس الزمالك سدد 42 مليون جنيه مستحقات لاعبي الكرة

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سداد مجلس القلعة البيضاء 42 مليون جنيه للاعبي الفريق الأول كجزء من مستحقاتهم المتأخرة لدى النادي.

وأضاف أحمد مرتضى عبر موقع النادي الرسمي: "مجلس إدارة الزمالك نجح في التوصل لاتفاق وإبرام تسويات مع كل اللاعبين والمدربين أطراف القضايا المرفوعة ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتم إرسال دفعة أولى من مستحقاتهم".

وأوضح أحمد مرتضى "صرفنا 25 مليون جنيه لفرق الألعاب الأخرى، بالإضافة إلى سداد 22 مليون جنيه عبارة عن رواتب الموظفين والعمال بالنادي ومنها الرواتب المتأخرة من فترة تواجد اللجنة السابقة".

وأتم عضو مجلس الزمالك "تم سداد مستحقات الموردين والمتعاملين مع النادي وقيمتها 10 ملايين جنيه".

ويستضيف الزمالك فريق بترو أتليتكو الأنجولي في السادسة من مساء السبت باستاد القاهرة.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة لدوري الأبطال والتي تضم برفقته كلا من: بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين، والوداد المغربي.