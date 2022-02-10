تشكيل الدوري المصري - مروان حمدي يقود هجوم سموحة.. وهلال أساسي مع البنك الأهلي

الخميس، 10 فبراير 2022 - 17:04

كتب : FilGoal

فريق البنك الأهلي

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي وأحمد سامي مدرب سموحة التشكيل الأساسي لمواجهة الفريقين.

ويستضيف البنك الأهلي فريق سموحة في الخامسة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويقود مروان حمدي هجوم سموحة بينما يقود محمد هلال تشكيل فريق البنك الأهلي.

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ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 12 نقطة بينما البنك الأهلي في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد السعدني

الدفاع: أسامة إبراهيم - أحمد ياسين - محمد دبش - عاصم صلاح

الوسط: محمود سيد - أحمد سعيد - محمد هلال - محمد بسيوني

الهجوم: فادي فريد - أسامة فيصل

بينما تشكيل سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - خالد محمد عبد الفتاح - رجب نبيل - محمد شكري

الوسط: محمد متولي كناريا - محمود عبد الحليم - محمد عبد العاطي - صديق كالابا

الهجوم: مروان حمدي - عبد الكبير الوادي

البنك الأهلي سموحة الدوري المصري
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