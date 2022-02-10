مران الأهلي – خماسي الفريق يخوض تدريبات بدنية والشناوي يبدأ الجري.. وعبد القادر يشارك دون التحامات

استهل الأهلي مرانه اليوم الخميس في أبو ظبي، بتدريبات بالكرة باليد، للتخلص من الإجهاد بعد خسارة الفريق من بالميراس 2-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السعودي في مواجهة الميدالية البرونزية يوم السبت المقبل.

وشهد المران خضوع أحمد عبد القادر لاختبار طبي قبل بدايته، حيث حرص طبيب الفريق على فحص اللاعب للتأكد من سلامته وذلك بعد الأشعة التي أجراها ظهر اليوم بسبب إصابته بكدمة قوية في الكتف.

وفضل الجهاز الطبي مشاركة اللاعب في فقرات المران بدون الالتحامات أو استخدام الكتف حتى لا تتفاقم الآلام التي يشتكي منها اللاعب.

وفي نفس الإطار، بدأ محمد الشناوي تدريبات الجري حول الملعب وذلك على هامش المران الجماعي للفريق.

وخاض الشناوي تدريبات الجري حول الملعب وبعض التدريبات البدنية بشكل منفرد تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق.

وأدي الشناوي تدريبات منفردة في الجيم خلال الفترة الماضية وذلك للتخلص من آلام الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية التي تعرض اثناء مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية مع المنتخب.

وفي نفس الإطار، اكتفى خماسي الفريق عمرو السولية وحمدي فتحي وعلي معلول وأيمن أشرف وطاهر محمد طاهر بأداء تدريبات بدنية في الجيم، وعدم المشاركة في التدريبات الجماعية لتفادي الإرهاق.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانا قويا للرباعي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، كما خاض بيرسي تاو برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق.

وبدأ تاو، في تنفيذ جانب من التدريبات التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل وذلك ضمن مراحل إعداد اللاعب للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

وأدى تاو بعض التدريبات الخفيفة بالكرة بجانب تدريبات الجري مع رفع الحمل البدني بشكل منفرد في مران اليوم.