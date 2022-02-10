كرة سلة - قائد بورجوس: الزمالك يمتلك لاعبين مميزين.. وسنحاول التخلص من ضغط جماهيره

كشف فيتور بينيت قائد فريق بورجوس الإسباني لكرة السلة عن استعدادهم لمنافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في مصر.

ويلعب بورجوس أمام الزمالك في الثامنة من مساء غدا الجمعة ضمن مباريات نصف النهائي.

وقال فيتور في المؤتمر الصحفي: "جئنا إلى هنا لنرى كيف تزداد المسابقة قوة".

وأضاف "سنواجه الزمالك من إفريقيا وسيحظى بوجود دعم جماهيري وإعلامي كبير، وكل الفرق لديها فرصة للفوز باللقب".

وشدد "جئنا من أجل الحفاظ على لقب البطولة، وأعتقد إن فزنا به سيكون لدينا فرصة لزيارة الأهرامات، أما إذا خسرنا فسنذهب للمطار مباشرة".

وتابع فيتور "سنرى كيف سيلعب الفريقان، ولكنها فرصة جيدة لنا مواجهة المضيف والتعامل مع ضغط الجماهير".

وواصل قائد بورجوس "الشيء الجيد في كرة السلة هو تحديد هدفك دائما، حدثت بعض التغييرات في صفوف فريقنا وتولى مدرب جديد المهمة".

وكشف "لكن كل هذا يدفعنا للأمام كي نستمر وننافس على البطولات ونشكر جماهيرنا التي جاءت إلى مصر من أجل مساندتنا".

وأوضح "أعلم أن الزمالك لديه عدد من اللاعبين المميزين وأعرف بعض الذين تعاقد معهم مؤخرا للمشاركة في البطولة ولكن في النهاية الأداء داخل الملعب هو من يرجح كافة فريق على آخر".

وأتم تصريحاته "لم أكن أعلم أن الزمالك يلعب بدون جماهيره منذ 10 سنوات، لكنه سيكون شيء إيجابي لهم وسيعطيهم دفعة وروح أكبر، وسنحاول تخطي الضغط وتحقيق الانتصار".

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.