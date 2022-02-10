مدافع تشيلسي يعترف: لم نلعب بشكل جيد أمام الهلال

الخميس، 10 فبراير 2022 - 14:18

كتب : FilGoal

لاعبو تشيلسي يحتفلون بهدف لوكاكو ضد الهلال - كأس العالم للأندية

اعترف تياجو سيلفا مدافع تشيلسي الإنجليزي بأن فريقه لم يظهر بشكل جيد أمام الهلال السعودي في نصف نهائي كأس العالم للأندية رغم تحقيق الفوز.

وانتصر الأزرق اللندني على الأزرق السعودي بهدف دون مقابل ليعبر إلى نهائي مونديال الأندية ويلاقي بالميراس البرازيلي.

وقال سيلفا في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "لقد كانت مباراة صعبة أمام الهلال، تعرضنا فيها لضغوط مكثفة في الشوط الثاني".

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وأضاف المدافع البرازيلي "كان علينا التحكم بالكرة بصورة أفضل، لكننا لم نلعب بشكل جيد لسوء الحظ".

وأتم مدافع باريس سان جيرمان السابق "لقد حققنا الفوز على الهلال بصعوبة بالغة".

ويلعب الهلال ضد الأهلي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث يوم السبت.

وكان الأهلي قد خسر من الفريق البرازيلي 0-2 في نصف النهائي الآخر.

ووصل بطل إفريقيا لنصف النهائي بعدما عبر مونتيري المكسيكي في ربع النهائي بنتيجة 1-0.

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