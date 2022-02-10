مدرب شتوتجارت: مرموش متحفز للغاية وجاهز لخوض المباريات

تحدث بيليجرينو ماتاراتسو المدير الفني لشتوتجارت عن الحالة المعنوية لمهاجمه عمر مرموش بعد عودته للفريق عقب المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وخسر مرموش مع منتخب مصر اللقب في المباراة النهائية لصالح السنغال بركلات الترجيح.

وقال ماتاراتسو في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "عمر عاد وشارك في التدريبات على الفور استعدادا لمواجهة باير ليفركوزن".

وأضاف المدرب الإيطالي "إنه متحفز للغاية وجاهز لخوض المباريات".

كما أكد ماتاراتسو غياب المدافع فالديمار أنتون بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ويلعب شتوتجارت صاحب المركز قبل الأخير في الدوري الألماني أمام باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث يوم السبت ضمن الجولة 22 من المسابقة.

وشارك لاعب فولفسبورج المعار في 12 مباراة مع شتوتجارت هذا الموسم، سجل هدفين وصنع 3.

وفي بطولة الأمم الإفريقية شارك مرموش بشكل أساسي في كل المباريات الـ7 التي لعبها الفراعنة ولم يسجل.