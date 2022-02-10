كرة سلة - مدرب الزمالك: ظروفنا مشابهة لبطل كأس العالم.. جماهيرنا تقدر بـ 40 مليون في مصر

الخميس، 10 فبراير 2022 - 13:39

كتب : FilGoal

ويل فويجت - مدرب الزمالك كرة سلة

أعرب ويل فويجت المدير الفني لفريق الزمالك لكرة السلة عن فخره بمشاركة فريقه في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في مصر.

ويشارك الزمالك في البطولة للمرة الأولى في تاريخ الأندية المصرية أو الإفريقية.

وقال فويجت في المؤتمر الصحفي "الزمالك يشارك للمرة الأولى في كأس العالم ممثلا لقارة إفريقيا وهو فخرا للمصريين".

أخبار متعلقة
كرة سلة - لاعب الزمالك: متعطشون لخوض كأس العالم للأندية أمام الجماهير كرة سلة - مدرب بورجوس: نعلم بمدى صعوبة المواجهة ضد الزمالك لكننا أبطال العالم كرة سلة - الإعلان عن تاريخ وموعد مباريات الزمالك في بطولة إفريقيا للأندية كرة سلة - سلبية مسحة الزمالك في اليوم الأول لبطولة كأس العالم للأندية

وأضاف "جماهير الزمالك في مصر تقدر بنحو 40 مليون مشجعا هنا في القاهرة، وهو الفريق الأول في إفريقيا الذي يشارك في البطولة والمضيف للبطولة".

وتابع "أحد النقاط التي يتحدث عنها بعض المدربين هي حضور جماهير عريضة لمساندة الزمالك خلال البطولة، هذه ربما ستكون المرة الأولى منذ فترة طويلة جدا".

وأوضح "أرى أنها تجربة صعبة خاصة أن أغلب اللاعبين لم يشاركوا أمام الجماهير من قبل، ولكن أتمنى أن نستفيد من حضور جمهورنا للمباريات".

وعن مواجهة بطل العالم قال: "جميع الفرق المشاركة مميزة وقوية، وسنسعى للمنافسة مع بورجوس الذي يشارك في أحد أفضل الدوريات في العالم".

واختتم تصريحاته "مدربهم تولى المسؤولية في منتصف الموسم، ربما نتشابه في نفس الظروف وبالنسبة لي أنا جاهز وأثق في فريقي واللاعبين".

ويلعب الزمالك أمام بورجوس الإسباني مساء غدا الجمعة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.

الزمالك كرة سلة كأس العالم للأندية
نرشح لكم
كرة سلة - لاعب الزمالك: متعطشون لخوض كأس العالم للأندية أمام الجماهير كرة سلة - مدرب بورجوس: نعلم بمدى صعوبة المواجهة ضد الزمالك لكننا أبطال العالم كرة سلة - سلبية مسحة الزمالك في اليوم الأول لبطولة كأس العالم للأندية كرة سلة - الإعلان عن تاريخ وموعد مباريات الزمالك في بطولة إفريقيا للأندية
أخر الأخبار
مدافع تشيلسي يعترف: لم نلعب بشكل جيد أمام الهلال 18 دقيقة | كأس العالم للأندية
مدرب شتوتجارت: مرموش متحفز للغاية وجاهز لخوض المباريات 54 دقيقة | الدوري الألماني
كرة سلة - مدرب الزمالك: ظروفنا مشابهة لبطل كأس العالم.. جماهيرنا تقدر بـ 40 مليون في مصر 58 دقيقة | رياضات أخرى
كرة سلة - لاعب الزمالك: متعطشون لخوض كأس العالم للأندية أمام الجماهير ساعة | رياضات أخرى
كوت ديفوار تعلن نقل كأس أمم إفريقيا للمحليين إليها.. والجزائر تنفي ساعة | إفريقيا
مدرب الهلال السعودي: الأهلي يلعب كرة قدم جيدة.. وقد نواجهه بتشكيل مختلف ساعة | كأس العالم للأندية
محمود عبد الحكيم يتحدث لـ في الجول عن التوقيع للزمالك 5 مرات وحديث جوزيه ولعب الخماسي ساعة | الدوري المصري
زيزو على بعد 3 ركلات جزاء من تحقيق رقم عالمي 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة