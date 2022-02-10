كرة سلة - مدرب الزمالك: ظروفنا مشابهة لبطل كأس العالم.. جماهيرنا تقدر بـ 40 مليون في مصر

أعرب ويل فويجت المدير الفني لفريق الزمالك لكرة السلة عن فخره بمشاركة فريقه في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في مصر.

ويشارك الزمالك في البطولة للمرة الأولى في تاريخ الأندية المصرية أو الإفريقية.

وقال فويجت في المؤتمر الصحفي "الزمالك يشارك للمرة الأولى في كأس العالم ممثلا لقارة إفريقيا وهو فخرا للمصريين".

وأضاف "جماهير الزمالك في مصر تقدر بنحو 40 مليون مشجعا هنا في القاهرة، وهو الفريق الأول في إفريقيا الذي يشارك في البطولة والمضيف للبطولة".

وتابع "أحد النقاط التي يتحدث عنها بعض المدربين هي حضور جماهير عريضة لمساندة الزمالك خلال البطولة، هذه ربما ستكون المرة الأولى منذ فترة طويلة جدا".

وأوضح "أرى أنها تجربة صعبة خاصة أن أغلب اللاعبين لم يشاركوا أمام الجماهير من قبل، ولكن أتمنى أن نستفيد من حضور جمهورنا للمباريات".

وعن مواجهة بطل العالم قال: "جميع الفرق المشاركة مميزة وقوية، وسنسعى للمنافسة مع بورجوس الذي يشارك في أحد أفضل الدوريات في العالم".

واختتم تصريحاته "مدربهم تولى المسؤولية في منتصف الموسم، ربما نتشابه في نفس الظروف وبالنسبة لي أنا جاهز وأثق في فريقي واللاعبين".

ويلعب الزمالك أمام بورجوس الإسباني مساء غدا الجمعة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.