مدرب الهلال السعودي: الأهلي يلعب كرة قدم جيدة.. وقد نواجهه بتشكيل مختلف

تحدث ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال السعودي عن مباراته ضد الأهلي في كأس العالم للأندية السبت المقبل، وانتقد نظام البطولة بعد خسارة مباراة نصف النهائي.

وخسر الهلال بطل آسيا من تشيلسي بطل أوروبا في مباراة نصف النهائي، ليواجه الأهلي لتحديد صاحب البرونزية يوم السبت في البطولة التي تستضيفها الإمارات.

وقال جارديم في مؤتمر صحفي: "سأشاهد مباراة الأهلي ضد بالميراس مرة أخرى، فالفريق المصري يلعب كرة قدم جيدة".

وأضاف المدرب البرتغالي "لاعبو الهلال يشعرون بالإجهاد، وقد نشارك بتشكيل مختلف أمام الأهلي".

وشدد "لم نرغب بتاتا في أن نكون طرفا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ولكن هذا هو حال كرة القدم".

وعلق على مباراته ضد تشيلسي قائلا "لم أغضب من خطأ ياسر الشهراني في الكرة التي جاء منها هدف تشيلسي، هذه كرة القدم، الفوز والخسارة يتحملها الفريق كاملا".

وأكمل "لقد سيطر ⁧‫تشيلسي‬⁩ على مجريات الشوط الأول، وفي الشوط الثاني لعبنا بطريقة هجومية واستحوذنا على الكرة وصنعنا العديد من الفرص ولكن الحظ لم يُحالفنا".

وتابع "يجب أن يكون هناك عدالة في خوض مباريات البطولة، بحيث تلعب كل الفرق عدد مباريات متساوية، ولكن هذا نظام البطولة".

ويبدأ بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية مشوار البطولة من مرحلة نصف النهائي، بينما يبدأ باقي أبطال القارات البطولة من ربع النهائي.