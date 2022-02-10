محمود عبد الحكيم يتحدث لـ في الجول عن التوقيع للزمالك 5 مرات وحديث جوزيه ولعب الخماسي

الخميس، 10 فبراير 2022 - 13:02

كتب : حامد وجدي

محمود عبد الحكيم

تحدث محمود عبد الحكيم في حوار خاص مع FilGoal.com عن أبرز مواقف مسيرته ولعب كرة القدم الخماسي.

وقال محمود عبد الحكيم "مضيت للزمالك 5 مرات قبل ذلك بينهم 3 عندما كنت لاعبا لفريق بتروجت".

وأضاف "أحمد رمزي أكثر من تحدث معي على ضرورة الانضمام إلى الزمالك، لكن بتروجت لم يكن يسمح برحيل لاعبيه".

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وتابع "مانويل جوزيه أشاد بي وقال لي انتظرك في الأهلي الموسم المقبل".

وكشف عبد الحكيم "في مباريات الخماسي في بلجيكا الملعب كان بيتقفّل وكنت من أحسن 10 لاعبين في العالم، ورجوعي مصر كان غلطة".

وواصل "فالكاو أسطورة الخماسي شخص متواضع جدا وكان بيهزر معايا وكان بيسأل عليا بعد انتهائي من لعب الخماسي".

وتابع "حسام عاشور أصعب من لعبت ضده، كان (بيترقص) ويأتي مرة أخرى".

وشدد عبد الحكيم "كرة الـ 11 لعبة تانية خالص مختلفة عن الخماسي، الخماسي لعبة صعبة جدا وماكنتش بحبها".

وعن الفارق قال: "الخماسي يعتمد على التكتيك بالكامل وليس المهارة، في الخماسي لو وقفت ثانية هاتخسر فريقك".

واختتم تصريحاته "تعلمت من حسام حسن ألا أحب أن أخسر، لا يوجد شيء اسمه خسارة".

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